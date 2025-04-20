الأحد 20 أبريل 2025
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خارج الحدود

رئيس أركان الاحتلال: نسيطر على "نقاط مفتاحية" في سوريا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن تل أبيب تسيطر على "نقاط مفتاحية" في سوريا.

وزعم رئيس أركان الاحتلال: "نتواجد في سوريا للدفاع عن أنفسنا بأفضل طريقة.. وجودنا في سوريا له أهمية أمنية كبيرة".

محادثات تركية إسرائيلية حول سوريا

ويوم الأربعاء، سلطت صحف عبرية الضوء على المحادثات التركية الإسرائيلية حول الوضع في سوريا، ويأتي ذلك في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها دمشق.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية  عن مسؤوليين إسرائيليين كبار قولهم: إن  إسرائيل وتركيا ستواصلان مباحثاتهما لمنع وقوع أي صدام عسكري عرضي بينهما في سوريا.

وقال المسؤولون الإسرائيليون أنه "من المهم تعزيز الآلية التي من شأنها منع الصراع الذي لا يريده أي من الطرفين"، وفق الصحيفة.

وأضاف المسؤولون  "رغم الخطاب العلني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحذر فيه إسرائيل من مواصلة نشاطها العسكري في سوريا، فإن الأتراك ينقلون في الغرف المغلقة رسالة مفادها أنهم غير مهتمين بالمواجهة مع إسرائيل".

منع تصعيد الأزمة الحالية بين تركيا وإسرائيل

وذكرت الصحيفة العبرية أن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي بين ممثلين من إسرائيل وتركيا في أذربيجان، وكان الهدف الرئيسي للمحادثات هو منع تصعيد الأزمة الحالية بين تركيا وإسرائيل.

وفي الاجتماع أوضحت دولة الاحتلال أن أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا وخاصة إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر من شأنه أن يشكل تجاوزا للخط الأحمر وسيعتبر خرقا للثقة.

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