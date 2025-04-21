الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محاولات لتجهيز إبراهيم عادل لمواجهة أورلاندو في نصف نهائي دوري الأبطال

إبراهيم عادل، فيتو
إبراهيم عادل، فيتو

يواصل إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، تنفيذ برنامجه التأهيلي أملا في اللحاق بمواجهته فريقه المهمة والمرتقبة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني ابراهيم عادل من الإصابة التي لحقت به خلال رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.  

إصابة إبراهيم عادل

وغاب لاعب الفريق السماوي عن مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال والأهلي بالدوري المصري ثم مباراة أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

ويعاني إبراهيم عادل من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى.

 

وكانت بعثة الفريق وصلت أمس الأحد إلى القاهرة قادمة من جنوب افريقيا علي متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الذهاب أمام أورلاندو.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز 

وتعادل بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس  في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بالقاهرة

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا، وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز ابراهيم عادل دوري أبطال أفريقيا اورلاندو بايرتس اورلاندو اصابة ابراهيم عادل إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز

مواد متعلقة

تأجيل مباريات اليوم بالدوري الإيطالي بسبب وفاة البابا فرنسيس

بيراميدز يبدأ اليوم استعداداته لموقعة الحسم أمام أورلاندو

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

فالفيردي بعد منح ريال مدريد فوز قاتل على أتلتيك بلباو: لقد كان الأمر جنونيا

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

الأهلي يدخل معسكرا مبكرا استعدادا لموقعة صن داونز

قرار من الخطيب قبل استعدادات الأهلي لمباراة الإياب أمام صن داونز

مصدر بالأهلي يكشف موقف وسام أبو علي من مباراة العودة أمام صن داونز
ads

الأكثر قراءة

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

الزمالك يصدر بيانا رسميا بشأن زيزو

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

الزناتي يقدم مشروعًا لتطوير مركز التدريب الصحفي وتحويله لمعهد دولي

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة فرانسيس..خطوات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

ترث أكثر من الرجل في 30 حالة، كل ما تريد معرفته عن حالات ميراث المرأة في الإسلام

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية