محاولات لتجهيز إبراهيم عادل لمواجهة أورلاندو في نصف نهائي دوري الأبطال

يواصل إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، تنفيذ برنامجه التأهيلي أملا في اللحاق بمواجهته فريقه المهمة والمرتقبة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني ابراهيم عادل من الإصابة التي لحقت به خلال رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إصابة إبراهيم عادل

وغاب لاعب الفريق السماوي عن مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال والأهلي بالدوري المصري ثم مباراة أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

ويعاني إبراهيم عادل من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى.

وكانت بعثة الفريق وصلت أمس الأحد إلى القاهرة قادمة من جنوب افريقيا علي متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الذهاب أمام أورلاندو.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز

وتعادل بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بالقاهرة

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا، وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

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