مدرب بيراميدز: الـ VAR حرمنا من فوز مستحق على أورلاندو بايرتس

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالأداء الرائع الذي قدمه فريقه في مواجهة أورلاندو بايرتس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في جوهانسبرج، مشددا على أن الفريق كان يستحق الفوز، وقدم مباراة كبيرة، واللاعبون كانوا رجالا ويستحقون التحية على الأداء والروح القتالية، وسنعمل على التسجيل والتأهل في القاهرة، بعد التعادل سلبيا في جنوب أفريقيا.

تصريحات مدرب بيراميدز

أضاف المدير الفنى خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعبين أظهروا مدى قوتهم الكبيرة في مواجهة خصم قوي على أرضه ووسط جماهيره، ونجحوا في تسجيل هدفين، ولكن الحكم ألغاهما بعد الرجوع للفار، وليس من السهل أبدا تسجيل هدفين خارج الأرض ويتم إلغاؤهما بهذه الصورة.

المدير الفني أوضح أن الفريق بمقدوره الفوز في القاهرة والتأهل، ولكن بحذر شديد خاصة وأن المنافس فريق قوي يلعب بشكل رائع خارج أرضه، وسبق له الفوز خارج الأرض في دور المجموعات وكذلك في الدور السابق، ولكنه يثق بشدة في لاعبيه وقدرتهم على الفوز والتأهل للمباراة النهائية.



حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بالقاهرة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أسماء حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في التاسعة من مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وتعادل بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

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