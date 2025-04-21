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رياضة

بيراميدز يبدأ اليوم استعداداته لموقعة الحسم أمام أورلاندو

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يبدأ فريق بيراميدز اليوم الإثنين تدريباته لمواجهته المهمة والمرتقبة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويستأنف بيراميدز تدريباته في استاد الدفاع الجوي بانتظام جميع اللاعبين. 

وكانت بعثة الفريق وصلت امس الاحد إلى القاهرة قادمة من جنوب افريقيا علي متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الذهاب أمام اورلاندو.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق  مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز 


وتعادل بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس  في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بالقاهرة


ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

 

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا، وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

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