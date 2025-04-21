إعدام 188 كيلو أغذية فاسدة خلال حملات مكبرة بالإسماعيلية (صور)

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أنه تطبيقًا لخطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الربيع، شنت إدارة مراقبة الأغذية عدة حملات متتابعة على المنشآت الغذائية.

الأماكن المستهدفة خلال الحملة

وقام مراقبي مكاتب الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية بالمرور على ١٢٣ منشأة غذائية ومحال الأسماك المملحة والرنجة، والحلويات والبسكويت وكعك العيد ومحال بيع الأغذية؛ للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة حفاظًا على صحة المستهلكين.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات على المنشآت الغذائية

وأشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي بالإسماعيلية، إلى أن جهود الحملة أسفرت عن إعدام ١٦٨ كجم و٢٠ لتر أغذية مختلفة لتغيُّر فى الخواص الطبيعية، وتحرير إجمالي ١٨٨ محضر مخالفات، شملت ٨٨ محضر نظافة، طبقًا للقرار ٩٦، و١٠٠ محضر شهادة صحية طبقًا للقرار ٩٧، والتوصية بالغلق لعدد ١٦ منشأة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم علي الصحة العامة، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

تقديم التوعية لأصحاب المنشآت

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية في محافظة الإسماعيلية باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود أيَّة ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل داخل المنشأة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار الحملات المكثفة والتي تأتي في إطار خطة وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، كإجراء استباقي؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

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