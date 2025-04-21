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محافظات

"تموين الإسماعيلية" تطلق مبادرة لتوفير أسماك مملحة وبيض مائدة بأسعار مخفضة (صور)

جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، مبادرة لتوفير منتجات أعياد الربيع من الأسماك المملحة وبيض المائدة بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق. 

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المنسقون لفعاليات المبادرة 

وجاءت المبادرة بالتنسيق مع مديرية الزراعة لتوفير بيض المائدة بكميات مناسبة وجودة عالية، وتحت إشراف الطب البيطري وبالتعاون مع المقدم أحمد مغربي رئيس مباحث التموين؛  وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين خلال موسم شم النسيم. 

جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو

معرض السلع بميدان عرابي
 

وأقيم معرض بيع المنتجات بميدان عرابي بجوار السلم الأزرق بحي أول في مدينة الإسماعيلية، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لاقتناء مستلزماتهم من الأسماك المملحة والخضروات وبيض المائدة بأسعار تنافسية. 
 

 

جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو

ومن جانبها، قالت شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، أن المبادرة تأتي تحت رعاية اللواء  أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وتهدف إلى دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية خلال موسم الاحتفال بأعياد الربيع.

جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو

 

 

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