الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

إزالة حالات بناء مخالف بأبوصوير في الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الازالة،
جانب من أعمال الازالة، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تنفيذ إزالة لحالة تعدٍّ بالبناء المخالف على أراضي زراعية "خارج الحيز العمراني" بمركز ومدينة أبوصوير، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية. 

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أشكال المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية 

 

وتمثلت المخالفات في أعمدة وأسقف خرسانية (3 مباني غير مكتملة البناء) على مساحة 1000 متر مربع، بقرية المنايف نطاق مركز ومدينة أبوصوير، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ووكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وقوات إنفاذ القانون.

جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو

تشديدات على تنفيذ حالات الإزالة 

 

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن تنفيذ الإزالات لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، يأتي حفاظًا على الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وإعلاء القانون والحفاظ على هيبة الدولة. 

جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو

وشدد محافظ الإسماعيلية على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد. 

جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية. 

جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو

واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. 

جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو

 

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