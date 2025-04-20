الإثنين 21 أبريل 2025
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خارج الحدود

الاحتلال ينفي وقوع حادث أمني على الحدود مع مصر

حدود مصر مع الأراضى
حدود مصر مع الأراضى المحتلة، فيتو

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الاشتباه بوجود حادث أمني في منطقة قادش برنياع على الحدود مع مصر، في تصريحات متناقضة مع ما زعمته وسائل إعلام عبرية.

الاحتلال الإسرائيلي ينفي وقوع حادث 

وكان جيش الحرب الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن سماع دوي إطلاق نار قرب مستوطنة قادش برنياع في صحراء النقب على الحدود مع مصر.

صحراء النقب، فيتو
صحراء النقب، فيتو

وزعم الجيش الإسرائيلي، سماع إطلاق نار قرب مستوطنة قادش برنياع في صحراء النقب على الحدود مع مصر، وأضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب.

موقع مستوطنة قادش برنياع على حدود مصر 

وتقع مستوطنة قادش برنياع، في منطقة استراتيجية على الحدود مع سيناء، وهي جزء من شريط حدودي يمتد لنحو 240 كيلومترًا، وتعد هذه الحدود من أكثر المناطق استقرارًا منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.

واعتاد الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلامها خلال الفترة الأخيرة، بث أكاذيب عن حوادث أمنية على الحدود المصرية، الأمر الذي تنفيه القاهرة ويتضح زيف رسالة تل أبيب التى تهدف لخلق حالة من الفوضى والأكاذيب.

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