السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كتائب القسام تنفذ كمينا مركبا استهدف جنود الاحتلال بحي التفاح

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها تمكنت  من تنفيذ كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعت أفرادها قتلى وجرحى.

وقالت كتائب القسام في بيانها: "استهدفنا دبابة وجرافة عسكرية  في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم السبت، أن جيش  الاحتلال الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل جندي "قصاص أثر" في معارك شمال غزة.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل جندي  في معارك شمال غزة

وأكد الإعلام العبري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد إصابة ضابطة وجنديين بجروح خطيرة وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده منذ استئناف عملياته في قطاع غزة لترتفع حصيلة قتلاه إلى 847 عسكريا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة 5 جنود إسرائيليين على الأقل جراء استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت قبل وقت سابق من اليوم السبت بوجود أنباء عن حدث أمني خطير وقع في قطاع غزة، ووجود مروحيات تنقل المصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال كتائب القسام حماس غزة

مواد متعلقة

كتائب القسام تستهدف 3 جرافات إسرائيلية جنوب غزة

كتائب القسام تبث تسجيلًا مصورًا لجندي إسرائيلي أسير يحمل الجنسية الأمريكية (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الإتربي يكشف موقفه من رئاسة الزمالك ويوجه رسالة للنادي الأهلي

رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة بخصوص 122 فرعا لـ بلبن

الصحة ترد على شائعات أسباب إغلاق فروع بلبن وتفجر مفاجأة

ترحيل سوزي الأردنية لنيابة المطرية بعد ادعاء سرقة وهمية

بيان عاجل من الصحة بشأن سلسلة محلات بلبن

وزير الصحة يوجه باستئناف نشاط جميع فروع محلات الأغذية المغلقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات

وكيل إسكان النواب يكشف مكان صفقة قطر المرتقبة

وزارة الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بالحفاظ على أسرار الأسرة

ما حكم الدعاء علي الأقارب ذوي الرحم ومتي يستجاب

سعد الهلالي: لا يوجد نهي قرآني أو نبوي عن مساواة الرجل والمرأة في الميراث (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية