يحتاج معجزة، فرصة إبسويتش تاون للبقاء في الدوري الإنجليزي

أصبح إبسويتش تاون الذي يضم المحترف المصري سام مرسي في موقف معقد وقريب من الهبوط رسميا إلي تشامبيونشيب خاصة بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام أرسنال في الجولة الـ 33.

ويحتاج إبسويتش إلى معجزة للبقاء في البريميرليج، فهو يمتلك فرصة واحدة معقدة، إذ يتطلب استمراره في أقوى دوريات العالم، فوزه في مبارياته الخمس المقبلة مع عدم حصد وست هام يونايتد لأي نقطة بالجولات الخمسة حتى يتساوى إبسويتش ووست هام يونايتد في عدد النقاط برصيد 36 لكل منهما، بعد ذلك ستفصل المواجهات المباشرة وبعدها فارق الأهداف بين الفريقين.

وكان ليستر سيتي هبط قبل 5 جولات على نهاية منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، فيما كان ساوثهامبتون أول الهابطين.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 79 نقطة

2- آرسنال 66 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- تشيلسي 57 نقطة

6- نوتينغهام فورست 57

7- أستون فيلا 57 نقطة

8- بورنموث 49 نقطة

9- فولهام 48 نقطة

10- برايتون 48 نقطة

11- برينتفورد 46 نقطة

12- كريستال بالاس 44 نقطة

13- إيفرتون 38 نقطة

14- مانشستر يونايتد 38 نقطة

15- وولفرهامبتون 38 نقطة

16- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

17- وست هام يونايتد 36 نقطة

18- إبسويتش تاون 21 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 11 نقطة



جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

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