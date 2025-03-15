السبت 15 مارس 2025
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رياضة

نوتنجهام يفوز على إبسويتش تاون 2/4 في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام، فيتو
نوتنجهام، فيتو

انتهت مباراة إبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست بنتيجة 4-2 لنوتنجهام، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب بورتمان رود، ضمن لقاءات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف نوتنجهام، نيكولا ميلنكوفيتش وأنتوني إيلانجا وجوتا سيلفا في الدقائق 35 و37 و41 و87، بينما أحرز جان كاجوست هدف إبسويتش تاون الأول في الدقيقة 82 وأضاف زميله جورج هيرست الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.

وتواجد سام مرسي اللاعب الدولي المصري على مقاعد بدلاء فريقه إبسويتش تاون في مواجهة نوتنجهام، اليوم السبت.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ29

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا 

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 20 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا

كريس وود نوتنجهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 12 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

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إبسويتش تاون نوتنجهام فورست نوتنجهام الدوري الانجليزي سام مرسي

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