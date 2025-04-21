الفسيخ فيه سم قاتل، تحذير لهذه الفئات من تناول الأسماك المملحة

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من تناول الفسيخ في شم النسيم، وخاصة لمرضى القلب والسكر وأصحاب الأمراض المزمنة، ومنها ارتفاع ضغط الدم، تجنبًا لحدوث أثار ضارة قد تودي بحياتهم.

الفسيخ العدو الأول للقلب وتناوله ضار جدًا



وطالب الدكتور جمال شعبان بضرورة مقاطعة الأسماك المملحة ممن يعانون من أمراض القلب، والشريان التاجي، وهبوط القلب، وارتفاع الضغط، والابتعاد عن الفسيخ، مؤكدًا أن تناوله يسبب لهم هبوطًا حادًا وارتشاحًا رئويًا، من الممكن أن يدخل بموجبها المريض العناية المركزة، وقد يتفاقم الأمر لحدوث احتقان رئوي حاد، وأوديما رئوية خطيرة جدًا.

تناول الفسيخ يضر مرضى القلب، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان في تحذيره من تناول الفسيخ في شم النسيم: "شم النسيم ليس شم الفسيخ، الملح هو العدو الأول للقلب والشرايين، لذا أنصح مرضي السكر والقلب وأصحاب الأمراض المزمنة، بعدم تناول هذه الأسماك المملحة، لما لها من آثار ضارة علي صحتهم"

وطالب الدكتور جمال شعبان بتناول الخضروات في حالة تناول الفسخ، فقال: "أما بخصوص الأصحاء المصممين علي تناول الفسيخ، لابد من الإكثار من الخضراوات الطازجة مثل "البصل الأخضر" و"الخس" مع الفسيخ، لما للخضروات من خواص مضادة للأكسدة، وقدرة علي امتصاص السموم من الجسم"

تناول الأسماك المملحة تؤدي لأمراض رئوية خطيرة



وعن وصيه جمال شعبان في حالة تناول الأسماك المملحة، قال: "كما أوصي بعدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، بحيث لا يتجاوز 150 جرامًا في الوجبة الواحدة، لتجنب حدوث وعكة صحية قد تكون خفيفة مثل التلبك المعوي وسوء الهضم والحموضة، وقد تكون وعكة متفاقمة في صورة احتقان رئوي وارتفاع شديد في ضغط الدم وربما تصل إلي حد التسمم".

الأسماك المملحة تؤدي لأمراض رئوية خطيرة، فيتو



وطالب الدكتور جمال شعبان بمقاطعة الأسماك المملحة، حيث قال: "نعيد التأكيد علي ضرورة مقاطعة الأسماك المملحة من الذين يعانون من أمراض القلب، والشريان التاجي، وهبوط القلب، وارتفاع الضغط، حيث تتعارض هذه الحالات مع الملح، وأولها المرضي الذين يعانون هبوطًا في القلب، فيجب عليهم الابتعاد تمامًا عن الفسيخ، لأن تناوله يسبب لهم هبوطًا حادًا وارتشاحًا رئويًا متفاقمًا؛ وهبوطًا عامًا من الممكن أن يدخل بموجبها المريض العناية المركزة، وتظهر الأعراض علي هؤلاء المرضي في صورة تورم في القدمين والبطن، وقد يتفاقم إلي احتقان رئوي حاد وأوديما رئوية خطيرة جدًا"

رسالة لأصحاب الضغط المرتفع



كما وجه جمال شعبان رسالة لمرضى الضغط المرتفع، فقال: "وكذلك مرضي الضغط المرتفع، فإن تناول هذه الأسماك بهذه الكميات من الأملاح يؤدي إلي ارتفاع، قد ينتهي بذبحة صدرية، وارتشاح في المخ، وينصح هذه الشريحة من المرضي بعدم الاقتراب من هذه الأسماك بكل أنواعها، تفاديا لعواقب وخيمة وحتي لا تحدث وعكات صحية غير محمودة العواقب".

ضرورة تناول الخضروات مع الأسماك المملحة، فيتو



وأكد الدكتور جمال شعبان "أما مشكلة التسمم الناتج عن أكل الفسيخ، فهي ناتجة من طريقة التحضير غير السليمة من الناحية الصحية، لقلة وجود الملح بالفسيخ وعدم تركه وقتًا كافيًا لمدة لا تقل عن 30 يومًا"

وأضاف جمال شعبان "وجدير بالذكر أن السموم الموجودة بالفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها علي الإنسان، إلا إذا تعرض الفسيخ لدرجة حرارة عالية جدًا"



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