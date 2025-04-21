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أخبار مصر

ضبط كميات ضخمة من الفسيخ والرنجة مجهولة المصدر في حملة بحدائق أكتوبر

ضبط أسماك مجهولة
ضبط أسماك مجهولة المصدر، فيتو
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 شنت إدارة تموين 6 أكتوبر حملة رقابية مكبرة بمنطقة حدائق أكتوبر، برئاسة سامية إسماعيل مدير إدارة تموين 6 أكتوبر، وشاركت فيها شيماء مدير إدارة سوق الجملة، وبالتعاون والتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر جنح بقسم ثالث أكتوبر.

وتم تحرير محضر عدم وجود ترخيص لبعض محلات بيع الفسيخ والرنجة، وتم خلال الحملة مداهمة عدد من محلات بيع الفسيخ والرنجة التي تعمل بدون ترخيص قانوني.
 

وتمكنت الحملة من مصادرة كميات كبيرة من المنتجات المعروضة للبيع والتي تبين أنها بدون أي بيانات أو فواتير تدل على مصدرها، وشملت المضبوطات 4 براميل فسيخ مجهول المصدر، بإجمالي وزن 160 كيلو جرامًا (40 كيلو جرام للبرميل الواحد)، و18 عبوة رنجة مخلية، بوزن 300 جرام للعبوة الواحدة، و28 عبوة سلطة رنجة، بوزن 300 جرام للعبوة الواحدة، و15 برطمان طحينة، بوزن كيلو جرام واحد للبرطمان، بدون أي بيانات، و18 عبوة رنجة بطارخ، بوزن 250 جرام للعبوة الواحدة، و12 برطمان ملوحة، بوزن 500 جرام للبرطمان.

كما تم تحرير محضر عدم وجود ترخيص لمحل للمواد الغذائية، وتم تحرير محضر ضد محل آخر للمواد الغذائية تبين أنه يعمل بدون ترخيص، كما تم مصادرة كميات من المواد الغذائية الموجودة بالمحل والتي كانت بدون بيانات تدل على مصدرها، وشملت برميل طحينة، بوزن 50 كيلو جرامًا، و29 برطمان طحينة، بوزن 500 جرام للبرطمان الواحد، و2 صفيحة عسل أسود بدون بيانات، بوزن 20 كيلو جرامًا للصفيحة الواحدة، و36 برطمان عسل أسود بدون بيانات، و36 طبق فويل حلاوة طحينية بدون بيانات، بوزن نصف كيلو جرام للطبق الواحد، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات المذكورة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
 

كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان أسعار، وتحرير ثلاثة محاضر جنح ضد محلات تجارية لعدم التزامها بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وهو ما يعد مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية.
 

كما تم تحرير أربعة محاضر جنح ضد محلات تجارية ومطاعم لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، مما يمثل خطرًا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.
 

وأكدت إدارة تموين 6 أكتوبر على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة خلال موسم شم النسيم وما بعده، لضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق والتصدي لأي مخالفات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين وحقوقهم.
 

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