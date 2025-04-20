الأحد 20 أبريل 2025
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صحة ومرأة

جمال شعبان: الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة يؤدي إلى أزمات قلبية

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، فيتو

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن معظم احتفالات المصريين مرتبطة بالأكل، موضحًا أن الكثير من المواطنين تعيش من أجل أن تأكل، وليس تأكل لتعيش.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه:" قلبك مع جمال شعبان" أن جميع الأكلات مهمة للجسم، ولكن بضوابط حتى لا يكون هناك أضرار.  

جمال شعبان ينصح بعدم الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة

وأشار إلى أن غدًا يحتفل المصريين بـشم النسيم، والكثير يتناولون الفسيخ، والرنجة، وكل الأسماك المملحة" ومسموح بتناول كميات بسيطة جدًا للمواطنين الذين لا يعانون من مشكلات صحية.  

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يمنع المواطنون من تناول الملوحة والفسيخ والرنجة، ولكن التناول يكون في حدود المعقول، حتى لا تحدث مشكلات قلبية.

وحذر من الإسراف في تناول الكثير من الوجبات التي تحتوي على أملاح ينتج عنها هبوط في القلب، وأزمات قلبية.

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