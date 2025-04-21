اليوم تحل ذكراه، ملك ملوك الضحك والفكاهة صلاح جاهين يكتب عن الربيع وشم النسيم

صلاح جاهين، ارتبط اسمه بـ الربيع ، هو ملك ملوك الضحك والفكاهة في الرسم والشعر.. من أشهر أعماله الشعرية الرباعيات، كتب للربيع وللحب وللموت أيضا ومن أشهر أفلامه "خللى بالك من زوزو"، “أميرة حبى أنا” الذى غنت فيه سعاد حسنى من كلماته أغنية “الدنيا ربيع والجو بديع قفل لى على كل المواضيع”.

الربيع هو فصل النسيم العليل يحلو فيه الجو، فهو لا بالبارد جدا ولا بالحار جدا، بل هو شيء بين هذا وذاك، إلا أنه فى هذا الفصل يصفو النسيم فيصبح أرق وأنقى من قلب الطفل، وفيه يشعر البنى آدمين باشتعال العواطف كما وصف شاعرنا صلاح جاهين فى مجلة “صباح الخير” 1967، فقال: جاء الربيع وهو فصل من فصول السنة يقع بين الشتاء والصيف أي فى أيام مارس إلى يونيو، وهو شقيق فصل الخريف الذى يقع بين الصيف والشتاء، هو فصل يحلو فيه الجو ويعتدل فلا هو بارد جدا ولاهو ساخن جدا، بل شيء بين ذاك وذاك، بارد فى حرارة وحار فى برودة، وبمعنى أصح معتدل.

اشتعال العواطف فى الربيع

وأضاف صلاح جاهين: ويقال والله أعلم إنه فى فصل الربيع يصفو النسيم فيصبح أرق من أنفاس الفردوس، وأنقى من قلب الوليد، ثم يمتزج برائحة الزهور فيبعث في الروح والنشوة، وبالنسبة للبنى آدمين فيقال إنهم يشعرون بنوع من الحماس وتشتعل عواطفهم، وينتابهم انجذاب سحرى غامض نحو بعضهم البعض، أو اندفاع نحو بعضهم البعض.

الطيور تنتعش فى الربيع، فيتو

وبالنسبة للكائنات الحية تنشط شهيتها للحياة فمثلا النباتات تجد أنها تخرج أوراقا خضراء جديدة غير الأوراق القديمة التى كانت فى العام الماضى وجفت فى الشتاء.. وهذا شيء ثابت فى الكتب وفى المجلات العلمية وغير العلمية، كما أنه ثابت بالعين المجردة، والطيور أيضا نجد أنها تبيض وترقد على البيض ثم تفقس البيض طيورا جديدة ممائلة للطيور التى سبق ذكرها، وهذا أيضا يطبق على الحيوانات الثديية والطيور وغيرهما من الكائنات الحية.

الكتابة عن فصل الربيع

يقول صلاح جاهين: إن أشياء هامة وكثيرة تحدث فى هذا الفصل المسمى بالربيع، وقد اهتممت بالكتابة عنها لفائدة بعض القراء لأنهم أولا، لا يحسون بشيء غير عادى يحدث حولهم، اللهم إلا رائحة العرق التى بدأت تفوح فى الأتوبيس او القطار زاكمة الأنوف، وهى مسألة يمكن ان تحدث فى أي وقت آخر بسبب المجهود العضلى الشاق الذى يقوم به ركاب الأتوبيس رجالا ونساءً وشيوخا وأطفالا، أيضا لأن ما يحدث عندنا فعلا هو انتقال مفاجئ سريع بين البرد الشديد والحر الشديد، أى بين الصيف والشتاء مع رياح نشطة فى بعض الأحيان، وفى النهاية الدنيا ربيع والجو بديع قفل لى على كل المواضيع.



وكتب صلاح جاهين ايضا عن الربيع فى رباعياته يقول: خللي الربيع يضحك لقاني حزين / نده الربيع على إسمي لم قلت مين / حط الربيع أزهاره جنبي وراح / وإيش تعمل الأزهار للميتين.

جاهين يطالب بالاحتفال بشم النسيم

ومن أجل يوم عيد شم النسيم الذى يوافق عيد الربيع اليوم، كتب صلاح جاهين يقول: يا ملونين البيض فى شم النسيم.. لون الحنين والبين وخمر النديم / ما تعرفوش سايق عليكو النبى.. تلونوا الأيام بلون النعيم / يا نايمة يا خم النوم.. ما تقومى تفرحى بشبابك / اليوم شم النسيم فرش الكليم للمعازيم.. بفسيخ قديم وبصل على ثوم / قومى يا وردة يا نعسانة.. ليه كمشانة وأنت كنت عطشانة / النيل أهوه عوم.. قومى وطيرى يا عصفورة حطى بحوره إن كنت بايتة مقهورة.

الشاعر صلاح جاهين، فيتو

سعاد حسنى تغنى للربيع، فيتو

وأضاف شاعرنا يقول: من قبل شم النسيم بأيام وأخوكم العبد لله كاتب هذه السطور فى جو شم النسيم اللى كان فى بلادنا واعتدنا عليه من سنين وبالتحديد فى عصر السلطان برقوق. والحكاية فى السلطان المذكور طلع فى مخه أن يمنع أهل مصر من إحياء عيد شم النسيم..



الشاعر صلاح جاهين، فيتو



العيد القديم الذى يشترك فيه الجميع من كل الأديان والملل، وبالفعل قرر عقوبة رادعة على كل من يضبط متلبسا بشم النسيم، ساعد هذا القرار العبيط على زيادة السخط بين طوائف الشعب والعامة خاصة فى القاهرة، مما أدى إلى سهولة عملية إسقاط برقوق عن العرش بواسطة أمير مملوكى آخر اسمه يلبغا.. الذى دخل البلاد واستولى على العرش ثلاث سنوات كاملة مارس فيها مظالمه المتعددة.

فرمان برفوف لمنع شم النسيم

إلى أن قويت شوكة السلطان برقوق مرة أخرى فعاد إلى محاربة يلبغا وانتصر عليه واسترد منه كرسى السلطنة، وكان أول شيء فعله هو إلغاء فرمان منع شم النسيم والرجوع عن عدد آخر من المظالم التى أدت إلى حرمانه من الشعبية، وبالتالى إلى سهولة خلعه واغتصاب كرسيه.

رباعيات جاهين عن الربيع

وأضاف صلاح جاهين عن الربيع فقال: نسمة ربيع لكن بتكوى الوشوش.. طيور جميلة بس من غير عشوش / قلوب بتخفق إنما وحدها.. هى الحياة كده.. كلها فى الفاشوش / تسلم يا غصن الخوخ ياعود الحطب.. بيجي الربيع تطلع زهورك عجب / وأنا ليه يمضي ربيع وييجي ربيع ولسه برضك قلبي حتة خشب.. عجبى.



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