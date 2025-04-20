صانع البهجة للأطفال بالشرقية، عم بغدادي يصنع أسبتة أعياد الربيع بأدوات بسيطة (فيديو وصور)

عم بغدادى صانع أسبتة شم النسيم، هو أحد العلامات المميزة للمنطقة الكائنة بجوارالمستشفى المركزي بمركز أبوحماد في محافظة الشرقية، فبوجهه الباسم المحفور عليه تجاعيد الزمن والعناء، يجذب المارة وتلتف حوله الأسر لشراء الأسبتة لأطفالهم.

صناعة السبتة بأدوات بسيطة وتزيينها بألوان مبهجة

فيتو التقت بالرجل الستيني الذي قال: أصنع سبتة أعياد الربيع بأدوات بسيطة جدا منذ عدة سنوات فأسعد لحظة بحياتي هي لمعة عين طفل أو طفلة هو يمسك بالسبت المصنوع من البلاستيك وتزيينها بالوان مبهجة وباشكال متعددة حسب طلب الزبائن وبداخلها البيض الملون والمأكولات الاخرى.

صانع البهجة بالشرقية..عم بغدادى يصنع سبتة اعياد الربيع وبيعها للأطفال،فيتو

صانع البهجة بالشرقية..عم بغدادى يصنع سبتة اعياد الربيع وبيعها للأطفال،فيتو1

مفيش بيت مصري يخلو من سبتة شم النسيم فهي عادة سنوية تحرص عليها مغظم الأسر المصرية

وأضاف: مفيش بيت مصري يخلو من سبتة شم النسيم فهى عادة سنوية تحرص عليها مغظم الأسر المصرية وتوارثها الأجيال لافتا ان الاسعارتكون في متناول الجميع حيث تتراوح بين (15- 200 جنيه).

صانع البهجة بالشرقية..عم بغدادى يصنع سبتة اعياد الربيع وبيعها للأطفال،فيتو

صانع البهجة بالشرقية..عم بغدادى يصنع سبتة اعياد الربيع وبيعها للأطفال،فيتو

عم بغدادي: الحياة كانت زمان بسيطة وجميلة ولمة العائلة كلمة السر

واستعاد عم بغدادي ذكريات الطفولة في شم النسيم قائلا:"كانت بسيطة متقشفة الا أنها تبقى الأجمل.. كنا نأكل الفسيخ والبصل والخس والبيض الملون.. الحياة زمان كانت احلي بسبب اللمة العائلية وكنا بنتقاسم اللقمة معا ونتجمع في الجناين والاراضي الزراعية.. قول للزمان ارجع يازمان.

صانع البهجة بالشرقية..عم بغدادى يصنع سبتة اعياد الربيع وبيعها للأطفال،فيتو

لماذا سمي شم النسيم بهذا الاسم؟

يحتفل الشعب المصري من آلاف السنين بيوم شم النسيم، إلا أنه من المؤكد أن الكثيرين لا يعلمون أصل هذا الاحتفال، ولماذا سمي شم النسيم بهذا الاسم؟

يؤكد المؤرخون أن بداية الاحتفال بهذا اليوم ترجع إلى ما يقرب من خمسة آلاف عام، أي نحو عام (2700 ق.م)، وبالتحديد إلى أواخر الأسرة الثالثة الفرعونية ويحتفل به الشعب المصري حتى الآن.

وإن كان بعض المؤرخين يرون أن بداية الاحتفال به ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات، ويعتقدون أن الاحتفال بهذا العيد كان معروفًا في مدينة هليوبوليس "أون".

وترجع تسمية "شم النسيم" بهذا الاسم إلى الكلمة الفرعونية "شمو"، وهي كلمة مصرية قديمة، تعني "بعث الحياة"، وهو عيد كان يرمز – عند قدماء المصريين – إلى بعث الحياة، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم هو أول الزمان، أو بدء خلق العالم كما كانوا يتصورون.

وتعرَّض الاسم للتحريف على مر العصور، وأضيفت إليه كلمة "النسيم" لارتباط هذا الفصل باعتدال الجو، وطيب النسيم، وما يصاحب الاحتفال بذلك العيد من الخروج إلى الحدائق والمتنزهات والاستمتاع بجمال الطبيعة.

صانع البهجة بالشرقية..عم بغدادى يصنع سبتة اعياد الربيع وبيعها للأطفال،فيتو

وكان قدماء المصريين يحتفلون بذلك اليوم في احتفال رسمي كبير فيما يعرف بـ"الانقلاب الربيعي"، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار، فكانوا يجتمعون أمام الواجهة الشمالية للهرم – قبل الغروب – ؛ ليشهدوا غروب الشمس، فيظهر قرص الشمس وهو يميل نحو الغروب مقتربًا تدريجيًّا من قمة الهرم، حتى يبدو للناظرين وكأنه يجلس فوق قمة الهرم.

وفي تلك اللحظة يحدث شيء عجيب، حيث تخترق أشعة الشمس قمة الهرم، فتبدو واجهة الهرم أمام أعين المشاهدين وقد انشطرت إلى قسمين.

وما زالت هذه الظاهرة العجيبة تحدث مع قدوم الربيع في الحادي والعشرين من مارس كل عام، في الدقائق الأخيرة من الساعة السادسة مساءً، نتيجة سقوط أشعة الشمس بزاوية معينة على الواجهة الجنوبية للهرم، فتكشف أشعتها الخافتة الخط الفاصل بين مثلثي الواجهة الذين يتبادلان الضوء والظلال فتبدو وكأنها شطران.

صانع البهجة بالشرقية..عم بغدادى يصنع سبتة اعياد الربيع وبيعها للأطفال،فيتو

الشرقية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة المجيد وأعياد الربيع تحت شعار «الشرقية بتعيِّد»، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لضمان توفير كافة الخدمات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين والزائرين، بما يعكس الوجه الحضارى للمحافظة.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط الكنائس، والمرور على المتنزهات العامة، والحدائق لضمان جاهزيتها لاستقبال المواطنين والزائرين مع التأكيد على استمرار العمل على مدار الساعة لضمان عدم تأثر المواطنين بأى مشكلات طارئة لقضاء أوقات العيد في أجواء يسودها الهدوء والراحة.

صانع البهجة بالشرقية..عم بغدادى يصنع سبتة اعياد الربيع وبيعها للأطفال،فيتو

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية، والتأكد من انتظام عمل المخابز وتوفير رغيف الخبز بجودة عالية وكميات مناسبة، لافتا أن الجهاز التنفيذي يعمل جاهدًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

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