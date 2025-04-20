الشاي الأخضر والنعناع الفرنساوي والزعتر البلدي.. أشهر أنواع نباتات المطبخ بمعرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي (صور)

شهد معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي مجموعة متنوعة من الورود، بما في ذلك نباتات المطبخ وأنواع متعددة من النعناع، التي تختلف في الشكل والطعم والرائحة، ومن بين هذه الأنواع النعناع الفرنسي، النعناع البلدي، والنعناع الفلفلي.

يُعرف النعناع البلدي أيضًا بالنعناع الأخضر أو السبيكي، وهو الأكثر استخدامًا في الشاي والطهي، حيث يتميز بطعمه المعتدل والمنعش. أما النعناع الفلفلي، فهو يحتوي على نسبة عالية من المنثول، مما يمنحه طعمًا أقوى وحارًا قليلًا.

ويستخدم في صناعة العلكة ومعجون الأسنان والمستحضرات الطبية. ومن بين نباتات المطبخ الأخرى الموجودة في المعرض الشاي الأخضر، الريحان، الحبق السعودي، والزعتر البلدي.

النعناع ونباتات المطبخ في معرض زهور الربيع

انطلاق الدورة الـ 92 من معرض زهور الربيع

انطلق اليوم السبت معرض زهور الربيع في دورته رقم 92 والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أحمد منصور مدير عام المتحف الزراعي، وفتح أبوابه للجمهور والزائرين صباح اليوم.

النعناع ونباتات المطبخ في معرض زهور الربيع



افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي



وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من 150 عارضا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق، كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

النعناع ونباتات المطبخ في معرض زهور الربيع



معرض زهور الربيع معرض زهور الربيع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي افتتاح معرض زهور الربيع السبت في المتحف الزراعي المصري.

وعقد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، اجتماعا بمقر المعرض وبحضور الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، وفريق عمل المنظمة، إلى جانب ممثلي الشركة المنظمة للمعرض.

النعناع ونباتات المطبخ في معرض زهور الربيع

كما شارك في الاجتماع الدكتور أحمد حسن، معاون وزير الزراعة والمشرف العام على المتحف الزراعي، والمهندس أحمد منصور، مدير عام المتحف الزراعي.



تناول الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل الخاصة بيوم الافتتاح، ضمن الاستعدادات النهائية للحدث، حيث تم التأكيد على توفير جميع التجهيزات والخدمات اللوجستية والفنية اللازمة، بما يشمل تنظيم عملية الدخول والخروج، وضمان أعلى مستويات الأمن والنظافة، وتوفير سبل الراحة والدعم الكامل للعارضين، إلى جانب تنظيم حركة السيارات وتنسيق المرور داخل أجنحة المعرض.

النعناع ونباتات المطبخ في معرض زهور الربيع

وفي إطار المتابعة الميدانية، تم المرور على عدد كبير من الأجنحة للوقوف على مدى جاهزيتها، والتعرف على احتياجات العارضين وتوفيرها بشكل فوري، بما يضمن إتمام تجهيزاتهم في أفضل صورة استعدادًا للافتتاح.

كما تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل مع العارضين، ومتابعة آخر تطورات مشاركتهم، بما يضمن تهيئة بيئة مهنية وتنظيمية داعمة لهم.



وفي هذا السياق، قام الحضور بزيارة جناح منظمة الفاو، للوقوف على التجهيزات النهائية الخاصة بمشاركتها في المعرض.

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

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