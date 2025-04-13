إيناس جوهر فى قعدة ونس: لا تختصروا تاريخي في رباعية صلاح جاهين

فى برنامج " قعدة ونس " تقديم المذيع مراد مكرم كان اللقاء مع الإذاعية القديرة إيناس جوهر بتلقائيتها وخفة دمها، حول بداياتها ومشوارها مع الإذاعة وأصعب حوار وأصعب موقف وأصعب ضيف قابلته، وهى التى اشتهرت بإلقاء عبارة صلاح جاهين "غمض عينيك وامشى بخفة ودلع الدنيا هي الشابة وأنت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبدك بس أنت لو بصيت لرجليك تقع، وعجبى" التى اصبحت عنوانا لبرنامجها "تسالى" بإذاعة الشرق الاوسط.



قالت إيناس جوهر:كرهت عبارة صلاح جاهين، وأزعل جدا أن يختصرالناس تاريخي في رباعية العظيم صلاح جاهين يعنى بعد المشوار الطويل مع الاذاعة والخبطات التى حققتها منين ماييجى اسم إيناس جوهر الناس تقول (غمض عينيك وامشى بخفة ودلع..)، ورغم ذلك كانت أسعد لحظات حياتى حين عرفت صلاح جاهين وكنت اقعد معاه يوميا أثناء وجوده مع عمار الشريعى وكمال الطويل أثناء تسجيل مسلسل "هو وهى"، صلاح جاهين كان حاجة تانية خفة دم وعقل وفكر مختلف.

عمار الشريعى زميل وصديق



وأضافت إيناس جوهر: أما عمار الشريعى فهو اكثر من حزنت عليه، كنا أصدقاء أيام الجامعة وجيران فى حى مصر الجديدة، هو تاريخ وأخ وصديق وموسيقى رائع.

الاذاعية ايناس جوهر



عن برنامج تسالى قالت ايناس جوهر: أول من بدأ معى كتابة برنامج تسالى كان صلاح جاهين ومصطفى الشندويلى رحمهما الله، في هذه الفترة كنت مذيعة كاجوال، فعلا كنت انا المذيعة الوحيدة التي كانت ترتدى سالوبيت وملابس كاجوال بعيدا عن الفورمال مثل باقى المذيعات، فأصبحت برامجى شهية لأنى أكره أن أكون محنطة، زعل المسئولين منى في البداية لأنهم أحسوا أنى هدمت قيم الإذاعة لكن عندما تعودوا على ذلك أصبحت قدوة لهم،

الاذاعية ايناس جوهر



قالت ايناس جوهر: جاء العمل في الإذاعة بالصدفة ولم يكن من تخطيطى لكن نتيجة للفراغ بعد التخرج، أنا خريجة لغات شرقية بكلية الأداب قسم لغة عبرية، شجعني والدي على دخول مسابقة لاختيار مذيعات فدخلت الإذاعة عام 1969 مثل أى شخص عادى، بدأت في البرنامج العام كمذيعة على الهواء وعملت مذيعة نشرة في التليفزيون لكنى هربت منه إلى الميكروفون وكان هناك رواد في محطة الشرق الأوسط أضافوا لى كثيرا منهم أستاذتنا سناء منصور وآمال فهمى وطاهر أبو زيد، عملت أول رئيس إذاعة الشرق الأوسط ورئيسة الإذاعة بصفة عامة.

رواد حقيقيين فى الإذاعة



وأضافت ايناس جوهر: كنت جيل محظوظ تعاملت مع رواد حقيقيين في الإذاعة المصرية مثل اميمة عبد العزيز وبابا شارو ووجدى الحكيم وسمير صبرى وعبد الحميد الحديدي، واتعلمت الربط من أستاذتى سناء منصور، فكل شخص عملت معاه كان إضافة لى.

عبد الحليم حافظ وصداقة طويلة



عن أصعب موقف واجهته قالت القديرة إيناس جوهر: كان مع العندليب عبد الحليم حافظ، فالاذاعة كانت لها ضوابط فى حذف بعا من كلمات الاغانى التى ترى انها تنافى الاخلاقيات والذوق العام، وتم حذف فقرة من أغنية غناها عبد الحليم فى فيلم الوسادة الخالية تقول " لسة شفايفى شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا "، وكانت هناك حفل بنادى الجزيرة يغنى فيها، وعندما رأيت الورق الذى يحمل الاغانى التى من المقرر ان يغنيها عبد الحليم وجدت نفس الاغنية، فذهبت اليه اذكره بالجزء الذى تم حذفه، فرد على بكلمة " حاضر " وضحك هو وأحمد فؤاد حسن قائد الفرقة الموسيقية، وعندما بدأ الحفل غنى عبد الحليم الاغنية بدون حذف وهو " يصحن على يده " كيدا لى ويضحك، طلعت بعدها على الشائعات أنا وعبد الحليم

أصعب موقف صادفته



أما بالنسبة لأصعب ضيف استضافته ايناس جوهر فى برامجها قالت: كان مع الدكتور سيد كريم حول موضوع الطاقة، لكنه اثناء التسجيل الذى كان سيذاع فى نفس اليوم كان يتحدث دقيقة وينام نصف ساعة لكبر سنه.

تسالى أهم البرامج



ايناس جوهر مذيعة مصرية من مواليد عام 1947، بدأت حياتها بالاذاعة قارئة موجز الاخبار ثم عملت مقدمة برامج، ورئيسة الاذاعة وقراءة نشرة الاخبار بالتليفزيون، من البرامج التى اشتهرت بها: تسالى، الست دى أمى، عندما يأتى المساء، الى جانب الفترات المفتوحة فى المناسبات المختلفة.

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