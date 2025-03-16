"النور ملو الشوارع ومليون راديو والع"، صلاح جاهين يكتب عن اعتدال الجو في رمضان

يرصد الشاعر الزجال الفنان صلاح جاهين فى كتاباته أحوال رمضان وعاداته وكل كبيرة وصغيرة، فهو من الشعراء الذين اهتموا بالكتابة عن المواسم الاجتماعية والدينية، وهو متعدد المواهب رسما وشعرا، ومن أكثر الشعراء الذين ارتبط اسمهم بشهر رمضان فكتب الفوازير للإذاعة، وقدمتها الإذاعية آمال فهمى عدة سنوات في بداياتها ثم كتبها للتليفزيون وأخرجها فهمى عبد الحميد، وقدمتها نيللى على مدار عدة سنوات مثل عروستى والخاطبة.

كما قدم صلاح جاهين للمسرح أوبريت "الليلة الكبيرة " إخراج صلاح السقا، كأروع إبداعاته الرمضانية، التي مازال يعاد عرضها في رمضان كل عام، وشارك في المناسبات الوطنية فقدم روائع الأغنيات الخفيفة والوطنية، وكتب عن الربيع والورد فقال "الدنيا ربيع والجو بديع قفلى على كل المواضيع ".

عادات المصريين فى رمضان

وعن رمضان زمان قال الشاعر صلاح جاهين "النور ملو الشوارع ومليون راديو والع " وحول عادات المصريين في الاستعداد لشهررمضان انتقد سلوك المصريين في الاستعداد المبالغ فيه لشهر رمضان والاسراف في احضار تموين البيت وتخزين المواد الغذائية وكتب قصيدة ساخرة بعنوان (ياوحوى ).

الفنان صلاح جاهين

أيضا يصف صلاح جاهين عن يوم من ايام شهر رمضان يقول: رمضان كريم الصيام سهل هذا العام معتدل الجو، نهاره قصير تقوم من فطورك تجهز سحورك ــ كناية عن قصر الفترة الزمنية بين الفجر والمغرب ـــ وها انت الأن تقوم من سحورك لتشترى السلطة والمخلل والطعام لتجهيز طعام الافطار، فينبغى عليك ان تسرع وإلا ضرب عليك مدفع الافطار وانت فى الطريق لأنك اذا عدت متأخرا وجدت العيال لهفوا نصيبك من الطعام وعندئذ فقط تصوم الى وقت السحور كمان.

مواعيد العمل فى رمضان

وأضاف صلاح جاهين: صحيح ياجدعان الدنيا كلها تتغير فمواعيد العمل الرسمية تبدأ فى العاشرة صباحا والمدفع يضرب فى الخامسة مساء، يعنى اليوم كله بما فيه ساعات العمل وركوب المواصلات والعودة الى المنزل كل هذا فى سبع ساعات، فأين هذا من أيام شهر رمضان عندما كان رمضان تشرق فيه الشمس فى الخامسة صباحا وتغرب فى الثامنة ليلا، ثم تظل الشمس تنقح فى دماغنا وفى أمخاخنا بإصرار عجيب حتى لو اختبأنا منها داخل البيوت كانت تخرم السقوف وتعود تنقح فى امخاخ الصائمين المفرهدين الغلابة ــ الذين هم نحن ــ ومهما نمنا من ساعات طوال نستيقظ فإذا بها لاتزال فى كبد السماء.

الفنان الراحل صلاح جاهين

وأضاف الفنان صلاح جاهين: كان ذلك فى أربعينات القرن العشرين وكان اخوكم كاتب هذه السطور فى ميعة الصبا، وكان مع الجميع من اقرانه يتسابقون الى الصوم لا تقربا الى الله وتعبد فقط، وانما اثباتا لشخصية الواحد منهم وانه اصبح رجلا قوى الاحتمال، وايضا لينتصر على الاولاد الاخرى الغير صائمة.



ويتساءل صلاح جاهين: لست اعرف بالضبط هل هذه النزعة مازالت موجودة بين النشء حتى الآن، وهل مازال الصبى أوالفتى أو الشاب متطلعا الى اثبات صلابته وقوته امام الشدائد ؟ أم أن للأجيال الجديدة نزعاتها الخاصة التى يثبت الواحد منهم بها شخصيته أمام نفسه وأمام الاخرين.

مستلزمات الافطار والسحور

ويكمل الشاعر صلاح جاهين رصده للحياة فى رمضان فيقول: أيضا يحمل شهر رمضان في مصر كثيرا من العادات والتقاليد التي تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، وفي شهر رمضان المبارك هناك عادات مصرية وتقاليد لا تتغير سواء في الاستعداد للشهر الكريم، أو في أثنائه، فإلى جانب شراء مستلزمات الإفطار والسحور وياميش رمضان من تين وبلح وجوز ولوز وقمر الدين هناك عادة تنظيف البيوت وفرشها بمفروشات جديدة وتعليق الفوانيس وزينة رمضان.

صلاح جاهين



ويقول صلاح جاهين فى قصيدة زجلية: من قبل رمضان بجمعة الهرس دار فى الدار.. شالوا الموبيليا وحطوا العفش بالمندار.. بالمكنسة دور وبالفرشة سبع أدوار.. صبح البلاط زى خد المودموازيل ناعم.. والشقة بصت لهيلتون نفسه باستحقار.. جابوا قمر الدين وتين وزبيب وصنيبر.. ومكسرات فى شكارات مقفولة بالميبر.. فاضل على رمضان تلات أربع أيام يا شحيبر.. راح تعمل إيه فى رمضان ابقوا تعالوا لنا.. والكل بات فى حسابات تلخم يهود خيبر.



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