اختيار مارك رايلانس لتجسيد شخصية آلبس دامبلدور في مسلسل Harry Potter

وقع اختيار شبكة HBO، على الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مارك رايلانس، لضمه لطاقم مسلسل Harry Potter، لتجسيد شخصية 'آلبس دامبلدور'.

تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام



شبكة قنوات HBO، صرحت المنتجة الشهيرة، تشانينج دونجي، بأن مسلسل Harry Potter، سيختلف كثيرا عن سلسلة الأفلام.

وقالت دونجي في تصريحات صحفية،:" المسلسل سيكون أكثر عمقا من الأفلام.. لدينا موظفين رائعين في غرفة الكتابة، وهم يفعلون ما يجب القيام به".

شروط التقدم لتجارب أداء مسلسل HARRY POTTER



واعلنت شبكة HBO، عن فتحها رسميا، لباب التقديم على تجارب الأداء لمسلسل HARRY POTTER الجديد، للبحث عن ممثلين للعب شخصيات هاري بوتر، وهيرميون جرانجر، ورون ويزلي.

وأوضحت HBO، في بيان فتح تجارب الأداء، أنها تبحث عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عام، ويشترط إقامتهم في المملكة المتحدة البريطانية، أو دولة أيرلندا".



واشارت شبكة HBO، الى أن تصوير المسلسل، سيكون خلال عام 2025، بعد الانتهاء من اختيار الأبطال، وعقد جلسات العمل، وخططة التصوير.