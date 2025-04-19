دعاية للرعب، الجيش الأمريكي ينشر فيديوهات توثق عملية تجهيز الصواريخ لقصف الحوثيين

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الجمعة، مقاطع فيديو توثق عملية تجهيز المقاتلات بالصواريخ لقصف مواقع الحوثيين في اليمن.

وتُظهر المقاطع عشرات القنابل الأمريكية مصطفة على سطح حاملة الطائرات استعدادًا لشن هجمات على اليمن.

وقالت القيادة المركزية معلقة على الفيديوهات: "عمليات مستمرة على مدار الساعة للسفينتين الحربيتين هاري إس ترومان (CVN 75) وكارل فينسون (CVN 70) ضد الحوثيين المدعومين من إيران".

وأمس الجمعة جددت المقاتلات الأمريكية، قصفها الجوي على جماعة (الحوثيين) اليمنية، بسلسلة غارات على ثكنتين لها في العاصمة صنعاء وضواحيها، ضمن عمليات تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليًا.

24/7 strikes from USS Harry S. Truman (CVN 75) and USS Carl Vinson (CVN 70) across multiple Iran-backed Houthi locations... #HouthisAreTerrorists⁩ pic.twitter.com/CINFfQZ5tP — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2025



وأفاد مصدر يمني بحسب "سبوتنيك" بأن المقاتلات الأمريكية شنت 5 غارات على معسكر الحفا التابع لقوات الحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقًا" شرق العاصمة.



وأضاف أن قصفًا مماثلًا بـ 4 غارات استهدف معسكر الجميمة في مديرية بني حُشيش شمال شرقي العاصمة.



وتأتي سلسلة الغارات عشية إعلان الحوثيين مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي نوع (ذو الفقار)، واستهداف حاملتي الطائرات الأمريكيتين (ترومان) و(فينسن) والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة، وإسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة نوع (إم كيو 9) أثناء تحليقها في أجواء محافظة صنعاء (وسط اليمن).



وأعلنت وزارة الصحة في حكومة "الحوثي"، أمس الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي الذي تديره الجماعة في محافظة الحديدة (غرب اليمن) إلى 80 قتيلًا و150 جريحًا في حصيلة غير نهائية.

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