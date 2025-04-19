إعلام حوثي: الجيش الأمريكي يستهدف مدينة الحديدة بسلسلة من الغارات

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين مساء يوم السبت، بأن الجيش الأمريكي شن سلسلة من الغارات استهدفت مدينة الحديدة شمالي اليمن.

إعلام يمني: الجيش الأمريكي يستهدف مدينة الحديدة بسلسلة من الغارات



وقالت قناة المسيرة، إن القوات الأمريكية شنت 13 غارة على ميناء ومطار الحديدة وتحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجارات عنيفة.

وفي السياق ذاته قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، في بيان اليوم السبت: “أسقطنا مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-9 في أجواء صنعاء بصاروخ أرض جو محلي الصنع”.

جماعة الحوثي تسقط مسيرة في صنعاء

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة هي الثانية من نوعها التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال أبريل الجاري، مؤكدة ارتفاع عدد المسيرات التي أسقطتها الحوثي إلى 21 منذ بدء معركة الفتح الموعودِ والجهاد المقدس.

وأضاف يحي سريع: "مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه".

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