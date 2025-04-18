الجمعة 18 أبريل 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يطبق نظام تحذير جديدا من الصواريخ اليمنية

صاروخ حوثي، فيتو
صاروخ حوثي، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تطبيق نظام جديد للتحذير من الصواريخ القادمة من اليمن، يمنح الإسرائيليين وقتا للاستعداد والتوجه إلى الملاجئ.

جيش الاحتلال يبدأ في تطبيق نظام جديد للتحذير من الصواريخ القادمة من اليمن 

ومن المقرر أن يقوم النظام الجديد بتحذير الإسرائيليين من إطلاق صواريخ من اليمن، قبل إطلاق صفارات الإنذار وذلك عبر نظام داخلي، وفق تصريح مكتوب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صدر الخميس.

وفي السياق ذاته أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأنه تم اختبار النظام الجديد، صباح اليوم عند رصد إطلاق صاروخ من اليمن، موضحة أنه تم رصد الصاروخ أثناء إطلاقه، وقامت قيادة الجبهة الداخلية بتفعيل حالة التأهب الأولية (في إشارة لنظام التحذير الجديد).

وأشارت صحيفة معاريف إلى أنه بعد مرور 5 دقائق فقط على رصد إطلاق الصاروخ وتفعيل النظام الجديد، انطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، على حد قولها.

وبحسب معاريف تم اعتراض الصاروخ القادم من اليمن بواسطة منظومة حيتس 3 دون سقوط أي شظايا داخل الأراضي الإسرائيلية.

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جيش الاحتلال اليمن إسرائيل

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