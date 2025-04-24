جولة داخل معرض زهور الربيع بالدقي.. وردة الحمى ونبات الدفلي يخطفان الأنظار.. وهذه أبرز المعلومات عن النباتات وأسعارها (فيديو وصور)

معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي، فعالية موسمية مميزة تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة.

وتتعدد محتويات المعرض بين الزهور والنباتات والتي تشمل أنواعا متعددة من الزهور ونباتات الزينة داخلية وخارجية وصبار.

كما تعرض المشاتل منتجاتها وتبيع الشتلات، حيث يضم المعرض كل ما يخص تنسيق الحدائق وتزيين المنازل.

معرض زهور الربيع

وفي جولة قامت بها "فيتو" داخل معرض زهور الربيع، التقينا عددا من التجار للتعرف على أسعار الزهور أنواعها.

معرض زهور الربيع

وقال المهندس عطية لـ “فيتو” إن هناك أنواع متعددة من الزهور المشارك بها في المعرض، ولكن الزهرة التي تلفت الانتباه في المعرض هي وردة الحمى أو الأقحوان Feverfew.

وأوضح أنها تستخدم في تخفيض درجات الحرارة وأيضا يمكن استخدام ورقها الأخضر كمسكن من الصداع وتباع في الصيدليات بأوروبا.

معرض زهور الربيع

وتابع: أن هذا النوع من النباتات شتوي فهي تستمر طول فترة الشتاء وتختفي بعدها، وأسعارها تبدأ من 25 جنيها.

معرض زهور الربيع

وبالحديث عن باقي أنواع الزهور، قال: هناك أنواع أخرى مثل المارجريت فهي تشبه زهرة الحمى في الشكل ولكن هناك اختلافات بسيطة بينهم "في الورقة الخضراء فقط" وتابع أنها أيضا موسمية وتبدأ في الظهور في شهر فبراير وتنتهي في نوفمبر وتتراوح أسعارها بين الـ 50 إلى 100 جنيه.

معرض زهور الربيع

وعن العنبر الكشميري، قال إن العنبر الكشميري يلفت الأنظار إليه من رائحته وجماله وهو مصري في الأساس ولكن بدأ يندثر.

معرض زهور الربيع

وتحدث مع فيتو عن الورد الفرنساوي الذي يتشابه مع الورد البلدي ولكن رائحته نفاذه أكثر وتملأ المكان.

وأضاف أن هناك نوع آخر مشهور في لبنان وهو المارسين ويتميز بشكله الجذاب حيث يشبه التفاح وتبدأ أسعاره من 250 جنيها.

معرض زهور الربيع

وعن أنواع الورد البلدي، وقال إن هناك أنواع واحجام مختلفة من الورد البلدي المميز وتبدأ أسعاره من 50 جنيها وحتى 150 جنيها حسب حجم الوردة.

معرض زهور الربيع

وتحدث عن نبات الدُفلى وهو من عصر الفراعنة ومتواجد في معبد حتشبسوت وله أنواع متعددة مثل نبات الدُفلى المقزم ويتميز بأنه يصل عند طول معين ويقف نمو النبات بعدها.

معرض زهور الربيع



انطلاق الدورة الـ 92 من معرض زهور الربيع

وانطلق معرض زهور الربيع في دورته رقم 92 والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أحمد منصور مدير عام المتحف الزراعي، حيث يفتح أبوابه للجمهور والزائرين من الساعة التاسعة صباحا.

افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من 150 عارض من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق، كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

معرض زهور الربيع معرض زهور الربيع.

وكان الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عقد اجتماعا بمقر المعرض وبحضور الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، وفريق عمل المنظمة، إلى جانب ممثلي الشركة المنظمة للمعرض.

كما شارك في الاجتماع الدكتور أحمد حسن، معاون وزير الزراعة والمشرف العام على المتحف الزراعي، والمهندس أحمد منصور، مدير عام المتحف الزراعي.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل الخاصة بيوم الافتتاح، ضمن الاستعدادات النهائية للحدث، حيث تم التأكيد على توفير جميع التجهيزات والخدمات اللوجستية والفنية اللازمة، بما يشمل تنظيم عملية الدخول والخروج، وضمان أعلى مستويات الأمن والنظافة، وتوفير سبل الراحة والدعم الكامل للعارضين، إلى جانب تنظيم حركة السيارات وتنسيق المرور داخل أجنحة المعرض.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تم المرور على عدد كبير من الأجنحة للوقوف على مدى جاهزيتها، والتعرف على احتياجات العارضين وتوفيرها بشكل فوري، بما يضمن إتمام تجهيزاتهم في أفضل صورة استعدادًا للافتتاح.

كما تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل مع العارضين، ومتابعة آخر تطورات مشاركتهم، بما يضمن تهيئة بيئة مهنية وتنظيمية داعمة لهم.

وفي هذا السياق، قام الحضور بزيارة جناح منظمة الفاو، للوقوف على التجهيزات النهائية الخاصة بمشاركتها في المعرض.

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

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