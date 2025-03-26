الأربعاء 26 مارس 2025
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خارج الحدود

تقرير أممي: يجب وقف الاستيلاء على الأراضي بالضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

نشرت الأمم المتحدة تقرير للمفوض الأممي لحقوق الإنسان والذي جاء فيه: نوصي بإنهاء وجود المستوطنات غير القانونية في أسرع وقت ممكن بالضفة الغربية

الأمم المتحدة تحذر من سياسات التهجير بالضفة الغربية 

واضاف المفوض الأممي لحقوق الانسان: نوصي بإلغاء السياسات التي تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين ويجب وقف الاستيلاء على الأراضي بالضفة بما فيها القدس الشرقية وإعادتها لسكانها.

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وتابع: يجب وقف عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل وإنهاء تخصيص الأراضي للمستوطنات.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء أن أكثر من 4 آلاف عائلة فلسطينية أجبرت على النزوح قسرا من مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية المحتلة، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عملياته لليوم الـ59 على المخيمين.

 

نزوح 21 ألف فلسطيني من جنين ومخيمها بسبب العدوان الإسرائيلي

 

وأكدت وسائل الإعلام أن نحو 21 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من مدينة جنين ومخيمها جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية.

وتشهد المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية تصعيدا خطيرا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحديدا في محافظتي جنين وطولكرم.

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الأمم المتحدة الضفة الغربية حقوق الإنسان القدس التهجير بالضفة الغربية طولكرم

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