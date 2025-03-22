طائرة شراعية مجهولة تثير الرعب في مستوطنتين بـ غلاف غزة

أثارت طائرة شراعية مجهولة، جرى رصدها إثر حركة جوية مشبوهة داخل المستوطنات، الرعب بين مستوطني غلاف غزة.

وقال موقع "سروجيم"، إنه تم إعلان حالة التأهب داخل مستوطنتي "أور هانير" و"إيرز"، مبينًا أنه تم استدعاء القوات العسكرية والشرطية إلى مكان الحادث.

وبينت تحقيقات جيش الاحتلال بشأن الحادثة، أن مصدر الحركة المشبوهة طائرة شراعية تعود إلى مستوطن إسرائيلي لم ينسق مع الجيش لدخول الأجواء.

وعلى الرغم من إعلان مركز الجبهة الداخلية في فرقة غزة أنه لا توجد تعليمات غير عادية للمستوطنين، إلا أن العديد منهم دخلوا الثكنات بعد ملاحظة الطائرة الشراعية.

واستخدم عناصر حركة حماس طائرة شراعية، عندما تسللوا إلى إسرائيل في هجوم مفاجئ شنوه في الـ7 من شهر أكتوبر لعام 2023.

وفي الأيام الأخيرة، عادت أصوات الحرب إلى المستوطنات المحيطة بغزة، بعد استئناف القتال في قطاع غزة.

وعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع لتفكيك البنية التحتية لحماس في غزة، وردًا على ذلك، استؤنف إطلاق النار من غزة باتجاه إسرائيل، إذ دوّت، ليلة أمس، صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف وعسقلان.

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