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خارج الحدود

ترامب: جميع الدول بما فيها الصين ترغب في عقد محادثات معنا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن جميع الدول بما فيها الصين ترغب في عقد محادثات مع بلاده، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية».

 

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

 وأكدت الصين، اليوم الخميس، انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وبحسب شبكة «العربية»، قالت وزارة التجارة الصينية: نحافظ على اتصالات طبيعية مع الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين والكرة حاليا في ملعبها.

 

وأضاف البيت الأبيض: الرئيس ترامب أعاد لبلادنا قوتها الصناعية العظمى.

واستكمل البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أكد أنه يريد الحوار مع إيران مع عدم السماح لها بحيازة سلاح نووي، وأن حملة الضغوط القصوى على طهران مستمرة.

 

محادثات الولايات المتحدة وإيران

 وتابع البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أجرى اتصالا مع سلطان عمان وشكره على استضافة أول اجتماع مباشر مع طهران، لافتا إلى أن الزعيمين ناقشا العمليات الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين، وأن هناك جولة ثانية من المحادثات مع إيران السبت المقبل.

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الرئيس الأمريكى ترامب الصين الحرب التجارية الصين والولايات المتحدة

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