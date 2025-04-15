أكسيوس: ترامب ناقش ملف إيران في اجتماع بالبيت الأبيض ووساطة عمانية تدخل على الخط

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقد اجتماعًا في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات المفاوضات الجارية مع إيران، وذلك قبل الجولة الجديدة من المحادثات المقررة يوم السبت المقبل.

وبحسب الموقع، ركز الاجتماع على تحديد موقف واشنطن التفاوضي في الجولة القادمة، وحضره كبار مسؤولي الأمن القومي والسياسة الخارجية في إدارة ترمب.

وفي السياق ذاته، أفاد "أكسيوس" بأن ترمب أجرى مكالمة هاتفية مع سلطان عمان، تم خلالها بحث جهود الوساطة التي تقودها مسقط بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني.

وأشار التقرير إلى وجود تباين في وجهات النظر داخل فريق ترمب، حيث يعتقد كل من فانس وويتكوف أن الدبلوماسية قد تثمر عن اتفاق جديد مع إيران، داعيين إلى استعداد واشنطن لتقديم بعض التنازلات، في حين يبدي مسؤولون آخرون مثل ماركو روبيو ومايكل والتز تشككًا كبيرًا، ويدعمون اتباع نهج أكثر تشددًا في التعامل مع طهران.

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