الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

بعد منافسات قوية، نادي القناة يحصد 28 ميدالية في بطولة الجمهورية للتجديف

جانب من منافسات البطولة،فيتو
جانب من منافسات البطولة،فيتو

حصد نادي القناة  الرياضي المركز الأول في بطولة الجمهورية للتجديف، والتي استضافتها محافظة الإسماعيلية، وأقيمت ببحيرة التمساح.  

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الإعلان عن نتائج البطولة 

وأعلن الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي عن نتائج بطولة الجمهورية للتجديف التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري، بمشاركة 1004 لاعب ولاعبة من 14 ناديا من مختلف محافظات الجمهورية. 

جانب من منافسات البطولة،فيتو
جانب من منافسات البطولة،فيتو
جانب من منافسات البطولة،فيتو
جانب من منافسات البطولة،فيتو

28 ميدالية لنادي القناة 

وحصد لاعبو نادي القناة الرياضي المركز الأول برصيد 28 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و8 ميداليات برونزية، وفي المركز الثاني جاء نادي المقاولون العرب برصيد 23 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و6 ميداليات برونزية. 

 

نادي اتحاد الشرطة 

وجاء في المركز الثالث نادي اتحاد الشرطة برصيد 15 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، ثم نادي المصري برصيد 3 ميداليات ذهبية و12 ميدالية فضية و9 ميداليات برونزية ثم نادي المعادي واليخت برصيد 3 ميداليات ذهيبة و6 ميداليات فضية و10 ميداليات برونزية. 

جانب من منافسات البطولة،فيتو
جانب من منافسات البطولة،فيتو
جانب من منافسات البطولة،فيتو
جانب من منافسات البطولة،فيتو

نادي طلائع الأسطول 

وحصد نادي طلائع الأسطول على ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية ونادي هيئة قناة السويس ببور توفيق برصيد 3 ميداليات فضية و2 ميدالية برونزية ونادي اليخت المصري برصيد 3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية. 

جانب من منافسات البطولة،فيتو
جانب من منافسات البطولة،فيتو
جانب من منافسات البطولة،فيتو
جانب من منافسات البطولة،فيتو
جانب من منافسات البطولة،فيتو
جانب من منافسات البطولة،فيتو

وحصد نادي طلائع الجيش على 2 ميدالية فضية و5 ميداليات برونزية ونادي أسوان ميدالية فضية وميدالية برونزية ونادي الأقصر على ميدالية فضية و5 ميداليات برونزية وهيئة قناة السويس ببورسعيد على ميدالية فضية والبنك الأهلي على ميدالية فضية وأخرى برونزية كما شارك نادي الكهرباء في منافسات البطولة. 

 

وأقيمت المنافسات لجميع الفئات العمرية من الجنسين: براعم – ناشئين – تحت 19 سنة – تحت 23 سنة – عمومي، وتشمل سباقات القارب الفردي، الزوجي، الرباعي، والثماني.

 

تكتسب البطولة أهمية خاصة هذا العام، لكونها تُعد إحدى البطولات المؤهلة للحصول على درجات الحافز الرياضي، والتي تُمنح وفقًا للضوابط المعتمدة، مما يمثل فرصة حاسمة لطلبة الثانوية العامة من المشاركين لتأمين مكاسب دراسية بجانب إنجازاتهم الرياضية.

 

يشارك في منافسات بطولة الجمهورية للتجديف النادي المصري القاهري للتجديف، نادي طلائع الجيش للتجديف، نادي الكهرباء للتجديف، نادي اتحاد الشرطة الرياضي للتجديف، نادي المقاولون العرب للتجديف، نادي المعادي واليخت للتجديف، نادي أسوان للتجديف، نادي الأقصر للتجديف، نادي القناة الرياضي بالإسماعيلية للتجديف، نادي هيئة بورتوفيق للتجديف، نادي هيئة بورسعيد للتجديف، نادي اليخت المصري بالإسكندرية للتجديف، نادي البنك الأهلي بالإسكندرية للتجديف، نادي طلائع الأسطول بالإسكندرية للتجديف.

 

وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري للتجديف، برئاسة اللواء شريف القماطي، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وفريق العمل التنظيمي، وتضم هيئة تحكيم للبطولة على أعلى مستوى لضمان سير المنافسات بدرجة عالية من التنظيم والاحترافية.

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