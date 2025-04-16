هيئة قناة السويس تحتفل بيوم التفوق بحضور مدبولي (بث مباشر )

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا، لنقل فعاليات احتفال هيئة قناة السويس، بيوم التفوق وذكرى تعويم السفينة الجانحة ايفر جيفن، وذلك في حضور الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاحتفالية استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كيفية التعامل مع التحديات والأزمات التي واجهت الهيئة منذ جائحة كورونا وما تبعها من تداعيات، وكيف تعاملت الهيئة مع أزمة جنوح السفينة ايفر جيفن، وصولا إلى التداعيات الراهنة في البحر الأحمر.



جانب من الاحتفال، فيتو

وأطلق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خدمة جمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة من القناة.

وشهد مراسم إطلاق الخدمة والتي تقام بمبنى المارينا الجديدة في محافظة الإسماعيلية، كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء وسفراء الاتحاد بالإضافة إلى حضور مسئولي شركة آنتيبوليوشن إيجيبت.

كما شملت مراسم احتفالية يوم التفوق لهيئة قناة السويس توقيع مذكرة تفاهم مع أحد شركاء النجاح.

واستعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أحدث المستجدات الخاصة بحركة الملاحة بالقناة والأنشطة الملاحية والخدمات البحرية المقدمة.

سفينة جمع المخلفات ECO SUEZ 1 هي الوحدة الأولى فى أسطول الشركة الصديق للبيئة

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن وصول بعض الوحدات البحرية الخاصة بأسطول شركة آنتي بوليوشن إيجيبت" تمهيدا لبدء تقديم خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن منها من السفن العابرة للقناة في نطاق المدخلين الشمالي والجنوبي.

جانب من الاحتفال، فيتو

مميزات خدمات جمع المخلفات الصلبة من السفن

وأوضح رئيس الهيئة أن الخدمة الجديدة ستراعي تطبيق المعايير البيئية الدولية وفقا للمنظمة البحرية الدولية "IMO" وذلك باستخدام معدات بحرية متقدمة ومتخصصة في أعمال رفع المخلفات البحرية وفقا لأساليب صديقة للبيئة أبرزها سفينة جمع المخلفات ECO SUEZ 1 التي تعد أول وحدة فى أسطول الشركة الصديق للبيئة حيث تمتاز بتصميم هيكل فعال، ودهانات صديقة للبيئة، ومحركات منخفضة الانبعاثات مصممة لتحقيق أعلى قدر من كفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى عدد من الصالات البحرية ذاتية القيادة، واللنشات السريعة.

التعاقد على بناء مجموعة من السفن لجمع المخلفات الصديقة للبيئة

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه جارى التعاقد على بناء مجموعة من سفن جمع المخلفات الصديقة للبيئة وذلك بالتعاون مع ترسانات وشركات الهيئة على أن يتضمن التعاقد إمكانية إنشاء وحدات هجينة تعمل بالوقود البديل.

تطبيق استراتيجية الهيئة للتحول إلى الأخضر

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن إضافة خدمة جديدة لجمع المخلفات من السفن العابرة والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها يأتي تفعيلا لاستراتيجية هيئة قناة السويس للتحول الأخضر بانتهاج سياسات صديقة للبيئة في الأنشطة المختلفة، وهو التوجه الجاد الذي تبلور في التزام الهيئة بوجود مندوب بيئي دائم خلال فترة تقديم الخدمة، علاوة على التعاون مع مقاولين الأشغال العاملين في المجال وتدريبهم على الأساليب والمعايير الدولية لجمع المخلفات من السفن وذلك تفعيلا للاتفاق الساري مع الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل وكلًا من هيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوفيق أوضاع مقاولي الأشغال من مقدمي الخدمة.

من جانبه، أكد فيرون فايسيليادس رئيس مجلس إدارة مجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن الشراكة الجديدة مع قناة السويس تعد نقطة انطلاق قوية نحو توطين تكنولوجيا جمع المخلفات من السفن بطريقة مستدامة وآمنة لخلق مستقبل أفضل مستدام لقناة السويس والمنطقة المحيطة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى جمع المخلفات الصلبة من السفن بمناطق الانتظار على أن يليها في المراحل التالية إنشاء مصنع للوقود المشتق من النفايات وصولًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

شركة"آنتي بوليوشن إيچيبت شركة مساهمة مصرية

جدير بالإشارة، أن شركة"آنتي بوليوشن إيچيبت" هى شركة مساهمة مصرية بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية وإيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة وهى جمع المخلفات البحرية الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية.

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