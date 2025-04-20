تزامنًا مع الاستعداد لعيد شم النسيم، سندوتش فسيخ بالرمان بـ 110 جنيهات، والبطارخ تصل لـ 3000 جنيه، ووجبات دليفري تبدأ من 335 جنيهًا، وهذه أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين

أسعار الفسيخ والرنجة والبطارخ والأسماك المملحة في شم النسيم 2025، يحتفل المصريون غدًا الإثنين الموافق 21 أبريل بعيد شم النسيم، الذي يعد تناول الفسيخ والأسماك المملحة من أبرز عادته المتوارثة منذ القدم، حيث احتفل المصري القديم منذ آلاف السنين بقدوم فصل الربيع، وخصص له يومًا للاحتفال.

عيد شم النسيم الموسم الأكثر مبيعًا للأسماك والمأكولات البحرية

ويعتبر عيد شم النسيم الموسم الأول والأكثر مبيعًا للأسماك والمأكولات البحرية، وخاصة الرنجة المدخنة والفسيخ والملوحة، فضلًا عن الأنواع الأخرى من الأسماك المملحة التي تشمل السردين والبساريا.

أسعار الرنجة، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة المدخنة والملوحة والسردين والبطارخ

وتستعرض “فيتو” بالتزامن مع استعدادات الأسرة المصرية للاحتفال بعيد شم النسيم، غدًا الإثنين، أسعار الفسيخ والرنجة المدخنة والملوحة والسردين والبطارخ، سواء السائبة أو المغلفة، فضلًا عن الوجبات والسندويتشات، في المحال التجارية والمطاعم؛ وفقًا لجولة ميدانية أجرتها في عدد من المحلات بمحافظة القاهرة في السطور الآتية:

أسعار الرنجة، فيتو

أسعار الرنجة المدخنة في عيد شم النسيم

البداية، مع سعر الرنجة المدخنة في عيد شم النسيم، التي جاءت كالآتي:

تراوح سعر كيلو رنجة مدخنة سائية من 120 إلى 160 جنيهًا (حسب الحجم).

سعر كيلو رنجة هولندي سوبر مغلفة من 180 إلى 250 جنيهًا.

كيلو رنجة هولندي سوبر من 220 إلى 280 جنيهًا.

سعر كيلو رنجة فيليه من 265 إلى 560 جنيهًا.

أسعار الفسيخ في عيد شم النسيم

وعن سعر الفسيخ في عيد شم النسيم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو فسيخ سائب من 320 إلى 560 جنيهًا. سعر كيلو فسيخ فيليه / مخلي من 490 إلى 950 جنيهًا حسب التعبئة (برطمان أم علبة).

أسعار البطارخ، فيتو

أسعار البطارخ في عيد شم النسيم

أما سعر البطارخ في عيد شم النسيم، فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كيلو بطارخ رنجة من 840 إلى 1350 جنيهًا. بلغ سعر كيلو بطارخ بوري عريشي 2500 جنيه. بلغ سعر كيلو بطارخ بوري بورسعيدي بـ 3000 جنيه.

أسعار الفسيخ، فيتو

أسعار الملوحة في عيد شم النسيم

وفيما يخص سعر الملوحة في عيد شم النسيم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو ملوحة من 280 إلى 350 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ملوحة صعيدي كلابي من 320 إلى 550 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ملوحة فيليه من 350 إلى 440 جنيهًا.

سعر السردين في عيد شم النسيم

أما أسعار السردين في عيد شم النسيم، فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كيلو سردين هولندي كبير الحجم من 130 إلى 180 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سردين أسباني من 140 إلى 210 جنيهات. تراوح سعر كيلو سردين بلدي دلع من 80 إلى 240 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سردين سويسي من 150 إلى 280 جنيهًا.

سعر الرنجة المدخنة، فيتو

سعر الفسيخ والرنجة وجبات دليفري

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الرنجة والفسيخ والبطارخ سندوتشات ووجبات دليفري في المحال التجارية والمطاعم بالتزامن مع الاحتفال بعيد شم النسيم؛ في السطور الآتية:

أسعار سندوتشات الفسيخ الرنجة والسردين في المحال التجارية

البداية مع أسعار سندوتشات الفسيخ الرنجة والسردين في المحال التجارية، التي جاءت كالآتي:

بلغ سعر سندوتش فسيخ نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر سندوتش فسيخ بالفاكهة ( كيوي- أناناس- برتقال - رمان) نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر سندوتش سردين نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر سندوتش رنجة نحو 50 جنيهًا.

بوكس رنجة وفسيخ وبطارخ بسعر 605 جنيهات

البداية مع بوكس بسعر 605 جنيهات يكفي من فردين إلى 3 أفراد، يحتوي على وجبة مكونة من رنجة مدخنة هولندي دلعة وزنها كيلو قبل تخليتها، وقطع الفسيخ فيليه وزن 650 جرامًا قبل التخلية، إضافة إلى بطارخ خشنة مرملة وزن 200 جرام، وسلطة طحينة، وبصل وليمون وخبز، إضافة إلى مفرش بلاستيك لاستخدام أثناء تناول الوجبة.

بوكس فسيخ وسلطة رنجة وبطارخ بـ 555 جنيهًا

أما البوكس بسعر 555 جنيهًا، الذي يحتوي على وجبة تكفي فردين لـ 3 أفراد، مكونة من سلطة رنجة مدخنة دلعة وزن 600 جرام، قطع فسيخ فيليه وزنها قبل التنظيف نحو 650 جرامًا، بطارخ خشنة مرملة وزن 200 جرام، سلطة طحينة، بصل وليمون وخبز، إضافة إلى مفرش بلاستيك لاستخدام أثناء تناول الوجبة.

بوكس الرنجة الهولندي بـ 335 جنيهًا

كما قدمت عروض وتخفيضات تصل لـ 50 جنيهًا على وجبة الرنجة الهولندي ليصل سعر البوكس إلى 335 جنيهًا، وهي وجبة تكفي لفردين أو 3 أفراد، إذ يبلغ وزن الرنجة الهولندي قبل التنظيف نحو كيلو جرام.

بوكس فسيخ وسلطة رنجة بـ 475 جنيهًا

وفيما يخص سعر بوكس فسيخ وسلطة رنجة فقط وجبة تكفي من فردين لـ 3 أفراد فيصل لـ 475 جنيهًا.

أسعار الرنجة والفسيخ والبطارخ وجبات دليفري

وعن باقي العروض على أسعار الرنجة والفسيخ والبطارخ وجبات دليفري، فجاءت كالأتي:

بوكس يحتوي على شرائح رنجة وفسيخ تكفي من 3 إلى 4 أفراد بسعر 525 جنيهًا. بوكس فسيخ كبير بسعر 715 جنيهًا يحتوي على 1.5 كيلو من الفسيخ قبل التنظيف، الوجبة تكفي من 3 إلى 4 أفراد. بلغ سعر فسيخ مخلي في عبوة طبق نحو 365 جنيهًا، وزنه 750 جرامًا قبل التنظيف. بلغ سعر الرنجة مخلية نحو 265 جنيهًا. بلغ سعر سلطة رنجة معبأة نحو 210 جنيهات، لوزن يتراوح من 500 إلى 600 جرامًا. بلغ سعر سلطة رنجة بالبطارخ مرملة نحو 265 جنيهًا وزن 500 جرام. بلغ سعر بطارخ خشنة نحو 205 جنيهات، لوزن 250 جرامًا.

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