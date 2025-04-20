الأحد 20 أبريل 2025
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خارج الحدود

معارضة حكومة الاحتلال: هناك كارثة ستبدأ من الداخل الإسرائيلي

مظاهرات إسرائيل،
مظاهرات إسرائيل، فيتو

قال زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، إن هناك كارثة ستبدأ من الداخل الإسرائيلي.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: "يجب على نتنياهو أن يُسكت وزراء حكومته.. لن نتمكن من التعامل مع التهديدات الخارجية وداخلنا ممزق".

 

متظاهرون يحاولون اختراق مكان احتفال نتنياهو في تل أبيب

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، في تقرير لها السبت، بأن محتجين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية في مكان احتفال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعيد الميمونة شرق تل أبيب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن مئات الإسرائيليين تظاهروا في مازور شرق تل أبيب بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزورها.وأضافت أن المتظاهرين هتفوا ضد نتنياهو ورفعوا شعارات تطالب بإعادة الأسرى من غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن آلاف الأشخاص تظاهروا مساء السبت،  في تل أبيب مطالبين بإعادة الأسرى من غزة ووقف الحرب.

 

مواجهات شرق تل أبيب

وفي السياق ذاته أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مواجهات وقعت بين متظاهرين والشرطة في منطقة مازور شرق تل أبيب.

وتجمع  مئات الإسرائيليين في مازور بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزورها، وهتفوا ضد نتنياهو ورفعوا شعارات تطالب بإعادة الأسرى من غزة.

وانتقدت المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى بشدة تصريحات للمتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيها إنه لا يمكن التوصل إلى صفقة تعيد كل المحتجزين في غزة دفعة واحدة لأن ذلك يحقق مطالب حركة حماس بإنهاء الحرب.

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دولة الإحتلال زعيم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو تل أبيب غزة حماس

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