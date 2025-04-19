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خارج الحدود

إصابة 5 جنود إسرائيليين على الأقل جراء استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إصابة 5 جنود إسرائيليين على الأقل جراء استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت قبل وقت سابق من اليوم السبت بوجود أنباء عن حدث أمني خطير وقع في قطاع غزة، ووجود مروحيات تنقل المصابين.

وفي سياق آخر كانت مصادر طبية في غزة، أفادت بارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع  منذ فجر اليوم لـ 39 فلسطينيا.

 

الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة

 وقالت المفوضية الأممية للشئون الإنسانية، اليوم السبت، إن غزة تختنق وما يحدث فيها حرمان متعمد ومقصود.

وأضافت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: "الناس في غزة حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.. أكثر من 50 يوما لا شيء دخل القطاع من غذاء أو وقود أو إمدادات صحية أو تجارية".

وتابعت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: المستشفيات والمراكز الصحية تعاني نقصا حادا في الإمدادات.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وقالت وزارة الصحة في غزإنها سجلت 1691 شهيدا و4464 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51,065 شهيدا و116,505 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.

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إسرائيل الصحة في غزة الغارات الاسرائيلية

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