السبت 19 أبريل 2025
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خارج الحدود

المتطرف بن غفير: سنواصل منع الوقود والكهرباء عن غزة

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم السبت:سنواصل الحرب لتدمير حماس وسنمنع الوقود والكهرباء عن قطاع غزة ومستمرون في الضغط العسكري.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة مختطفينا، ولن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا.


نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة مختطفينا

وزعم نتنياهو، أن:حماس رفضت المقترح وطالبت بإنهاء الحرب ولو قبلنا بشروطها فهذا يعني أنه يمكن هزيمة إسرائيل، مدعيا أنها  رفضت مجددا مقترحا بالإفراج عن نصف المختطفين الأحياء والقتلى.

وادعى نتنياهو: إذا استسلمنا لإملاءات حماس الآن سنفقد كل الإنجازات التي حققناها وإذا لم نقض على قدرات حماس العسكرية فإن 7 أكتوبر سوف يعيد نفسه ولهذه الحرب أثمان كبيرة وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى.

وأضاف نتنياهو: من يدعو لإنهاء الحرب في الداخل الإسرائيلي فهو يروج لادعاءات حماس ويدعم حربها النفسية وأقمنا مناطق أمنية في سوريا ولبنان لحماية سكان إسرائيل.

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إسرائيل نتنياهو إيتمار بن غفير حماس

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