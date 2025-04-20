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رياضة

تعادل دجلة والبلدية، نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، أقيم عصر اليوم الأحد 4 مباريات بالجولة الـ 31 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين. 

 

مباريات اليوم في الجولة الـ 31 من دوري المحترفين

وجاءت نتائجها كالتالي:

القناة ضد كهرباء الإسماعيلية 1-2

بلدية المحلة ضد وادي دجلة 0-0

ديروط ضد أسوان  1-0

الداخلية ضد السكة الحديد  1-0

 

نتائج  الجولة الـ30 من دوري المحترفين

المنصورة ضد المقاولون العرب 0ـ1 

أبوقير ضد الداخلية 1ـ0

طنطا ضد وي 1ـ1

كهرباء الإسماعيلية ضد الترسانة 2ـ1

وادي دجلة  ضد بترول أسيوط 2ـ0 

أسوان ضد منتخب السويس 1-0.

لافيينا ضد سبورتنج 0-0.

بروكسي ضد ديروط 0-0.

راية ضد بلدية المحلة 0-1. 

السكة الحديد ضد القناة 2-1

 

نتائج مباريات الجولة الـ29 من دوري المحترفين

القناة ضد أبوقير للأسمدة - 1-1 

أسوان ضد المقاولون - 2-2

كهرباء الإسماعيلية ضد بروكسي - 1-0 

بلدية المحلة ضد المنصورة - 2-0 

وادي دجلة ضد وي 3ـ0 

ديروط ضد منتخب السويس  2-1

الداخلية ضد لافيينا  0-1

سبورتنج ضد طنطا 0-0

بترول أسيوط ضد راية 1-1

السكة الحديد ضد الترسانة  0-0

 

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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