دجلة يواصل تربعه على صدارة ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ30

دوري المحترفين، اختتمت اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ30 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين.

ويتصدر فريق وادي دجلة، جدول ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى “ دوري المحترفين” بعد ختام الجولة 30 برصيد 63 نقطة.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة 30

1- وادي دجلة 66 نقطة

2- المقاولون العرب 60 نقطة

3- أبوقير للأسمدة 57 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 52 نقطة

5- أسوان 51 نقطة

6- السكة الحديد 45 نقطة

7- وي 45 نقطة

8- القناة 41 نقطة

9- بلدية المحلة 39 نقطة

10- بروكسي 39 نقطة

11- الترسانة 39 نقطة

12- بترول أسيوط 36 نقطة

13- الداخلية 33 نقطة

14- طنطا 31 نقطة

15- المنصورة 30 نقطة

16- راية 28 نقطة

17- لافيينا 26 نقطة

18- ديروط 25 نقطة

19- منتخب السويس 25 نقطة

20- سبورتنج 23 نقطة

نتائج الجولة الـ30 من دوري المحترفين

المنصورة ضد المقاولون العرب 0ـ1

أبوقير ضد الداخلية 1ـ0

طنطا ضد وي 1ـ1

كهرباء الإسماعيلية ضد الترسانة 2ـ1

وادي دجلة ضد بترول أسيوط 2ـ0

أسوان ضد منتخب السويس 1-0.

لافيينا ضد سبورتنج 0-0.

بروكسي ضد ديروط 0-0.

راية ضد بلدية المحلة 0-1.

السكة الحديد ضد القناة 2-1

نتائج مباريات الجولة الـ29 من دوري المحترفين

القناة ضد أبوقير للأسمدة - 1-1

أسوان ضد المقاولون - 2-2

كهرباء الإسماعيلية ضد بروكسي - 1-0

بلدية المحلة ضد المنصورة - 2-0

وادي دجلة ضد وي 3ـ0

ديروط ضد منتخب السويس 2-1

الداخلية ضد لافيينا 0-1

سبورتنج ضد طنطا 0-0

بترول أسيوط ضد راية 1-1

السكة الحديد ضد الترسانة 0-0

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.