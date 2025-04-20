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محافظات

محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين وضع اليد علي الأراضي أملاك الدولة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا اليوم الأحد، مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وطالبهم بضرورة الانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظًا على المال العام، حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

مراجعة الطلبات المقدمة المستوفاة الشروط وغير المستوفاة

وقد تابع محافظ الفيوم،  عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وغير المستوفاة، وعدد العقود المحررة، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكدًا على ضرورة مضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت.

 

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كما وجه محافظ الفيوم، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة، والتي لم تستوف سداد رسوم الفحص والمعاينة، بعد التنسيق مع المساحة المدنية في مراجعة وتنسيق هذه الطلبات، مع تحرير محاضر جنائية بالمديونيات المستحقة على واضعي اليد للطلبات غير الجادة، حفاظًا على المال العام.

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