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محافظات

محافظ الفيوم يزور الكنائس مساء اليوم للتهنئة وحضور قداس عيد القيامة المجيد

جولة محافظ الفيوم،
جولة محافظ الفيوم، فيتو

 يزور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه وفد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية، ويحضر قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مار جرجس بمدينة الفيوم، كما يقدم التهنئة للأقباط بعيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت، ويتوافد المئات من المسيحيين إلى الكنائس والأديرة اليوم للاحتفال بعيد القيامة، وحضور القداس مساء.

 

محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس

 وقال محافظ الفيوم، إن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، وأن المصريين دائمًا ما يقدمون دروسًا فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.

كما يبعث  محافظ الفيوم، اليوم السبت، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، يعرف فيها  المحافظ، عن أصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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 ويشيد محافظ الفيوم،  بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار.

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الفيوم عيد القيامة المجيد الكنائس والأديرة الأقباط الأنبا أبرآم البابا تواضروس

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