محافظ الفيوم يحضر قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم السبت، يرافقه وفد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية، وحضر قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مار جرجس بمدينة الفيوم، كما قدم التهنئة للأقباط بعيد القيامة المجيد، وتوافد المئات من المسيحيين إلى الكنائس والأديرة اليوم للاحتفال بعيد القيامة، وحضور القداس.

محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس

وقال محافظ الفيوم، إن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، وأن المصريين دائمًا ما يقدمون دروسًا فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.

كما بعث محافظ الفيوم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، يعرف فيها المحافظ، عن أصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأشاد محافظ الفيوم، بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، متمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار.

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