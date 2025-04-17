محافظ الفيوم يفتتح موسم حصاد وتوريد القمح (فيديو وصور)

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موسم حصاد القمح المحلى لعام 2025، بواسطة الميكنة الزراعية الحديثة، من داخل أحد الحقول الزراعية، بزمام الجمعية الزراعية بقصر رشوان، التابعة للإدارة الزراعية بمركز طامية، حضر الافتتاح الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

اهتمام الدولة لمحصول القمح

وقال محافظ الفيوم، إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وأن القمح يدخل فى صناعة الخبز، والعديد من الصناعات الأخرى، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة، ما يوفر في مياه الري، ويحسن الجودة، ويرفع الإنتاجية المحصولية للفدان.

ندوات ارشادية

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن محافظة الفيوم بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري نظمت العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين، لتوعيتهم حول أفضل أساليب الزراعة والرى بما لا يضر بالحصول، ويساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وتوعيتهم بأهمية محصول القمح، وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون والهناجر، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة وفرت للمزارعين سلالات القمح التي تتناسب مع مناخ المحافظة، وتتميز بإنتاجية عالية، كما تم تزويدهم بالسماد اللازم.

لقاء مع المزارعين

كما التقى محافظ الفيوم، بعددٍ من المزارعين واستمع لمطالبهم بشأن أعمال تطهير المجاري المائية وتبطين الترع والخلجان، خاصة بحر الوقف بطامية، مؤكدًا على مراجعة وبحث ودراسة مطالبهم والعمل على تلبيتها، بالتنسيق مع مسئولى الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، بما يسهم في منع تسريب مياه الري والحد من فقدانها، ووصولها للنهايات بالمناسيب المطلوبة.

إحصائيات محصول القمح في الفيوم

فيما أوضح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح المحلي لموسم 2025 بالفيوم، وفقًا لإحصاءات مديرية الزراعة، بلغت نحو 181 ألفا و518 فدانًا، منها للائتمان الزراعي 158 ألف و644 فدانًا، بواقع 31 ألفا و72 فدانًا بمركز الفيوم، و22 ألفا و511 فدانًا بمركز سنورس، و31 ألفا و822 فدانًا بمركز طامية، و37 ألفا و103 فدانًا بمركز إطسا، وبمركز أبشواي 11 ألف و260 فدانًا، وفي مركز يوسف الصديق 24 ألفا و876 فدانًا، وبأراضى الإصلاح الزراعي 21 ألفا 248 فدانًا، وبأراضي الاستصلاح 1626 فدانًا.

وأضاف، أن السلالات التى زرعت هذا العام بالفيوم، طبقًا للسياسة الصنفية لوزارة الزراعة تبعًا لطبيعة تربة الأراضي الزراعية هي، بني سويف (5) و(7)، ومصر (1) و(3) و(4)، وسخا (95)، وسدس (14) و(15) وجيزة (171)، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام تزيد عن العام الماضي بعدد 9 آلاف و994 فدانًا، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح العام الماضي نحو 171 ألفا و524 فدانًا، مؤكدًا أن محصول هذا العام مُبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، نظرًا لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع تحقيق مستهدفات مرتفعة من الإنتاجية المحصولية.

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