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اقتصاد

كرتونة البلدي ترتفع 11 جنيهًا، تعرف على أسعار البيض اليوم في الأسواق

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025؛ تباينًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ ارتفع  سعر كرتونة البيض البلدي نحو 11 جنيهًا، كما ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر 50 قرشًا مقابل انخفاض الأبيض. 

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم، الأحد 23 مارس 2025 ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة  البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

 

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البيض البلدي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 174.6 جنيه، بارتفاع 11 جنيهًا عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 جنيهًا و200 جنيه.

 

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.3 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 173.1 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 145 جنيهًا و190 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6 جنيهات، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

 جنيه انخفاضًا في أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 169.9 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و190 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 6 جنيهات للبيضة الواحدة، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

 

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