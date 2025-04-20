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خارج الحدود

استشهاد وإصابة 8 أشخاص بسبب انفجار جسم من مخلفات جيش الاحتلال بآلية للجيش اللبناني

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد،  باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب الإسرائيلية بآلية تابعة للجيش اللبناني.

انفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال بآلية للجيش اللبناني 


ومن جانبه ذكر  الدفاع المدني اللبناني في بيان اليوم الأحد،  إن 4 أشخاص استشهدوا  وأصيب 4 آخرون بينهم ضابط وجنديان في الجيش اللبناني، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب الاسرائيلية داخل آلية عسكرية تابعة للجيش على طريق بلدة القصيبة بريقع جنوب لبنان.

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وكثف الجيش اللبناني نشاطه الأمني والاستخباراتي جنوب لبنان عقب وقف النار مع إسرائيل، للحفاظ على الاستقرار ومنع أي محاولات لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد إحباطه عملية كانت تعد لإطلاق صواريخ من منطقة صيدا-الزهراني باتجاه شمال إسرائيل، حيث داهمت دورية من مديرية المخابرات، بمساندة وحدة من الجيش، شقة ضبطت فيها عددا من الصواريخ ومنصات الإطلاق، وتم توقيف عدة أشخاص متورطين في العملية.

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الحرب الإسرائيلية لبنان الجيش اللبناني إسرائيل

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