لحظة استهداف غارة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان واستشهاد مواطن (فيديو)

أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص جراء غارات على لبنان في حصيلة أولية للهجوم الذي تسبب باشتعال السيارة المستهدفة بالكامل.

معلومات أولية عن سقوط ضحية في استهداف كوثرية السياد pic.twitter.com/brlZkrREx3 — Future TV:: News (@futuretvnews) April 20, 2025

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان: إن "غارة شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيل".

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، "استهدفت مسيرة للعدو الإسرائيلي سيارة على طريق كوثرية السياد الشرقية، وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف، ولوحظ تحليق كثيف للطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية في المنطقة".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت اليوم الأحد، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كوثرية السياد جنوبي لبنان.

غارة إسرائيلية على لبنان

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بحجة نزع سلاح حزب الله.

ورفض حزب الله اللبناني تسليم سلاحه، وذلك وفقا لما صرح به الأمين العام للحزب نعيم قاسم.

وفي هذا السياق قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، خلال مشاركته بقداس عيد الفصح في الصرح البطريركي الماروني في بكركي: حصر السلاح بيد الدولة سيتم تنفيذه ولكننا ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ.

مصير سلاح حزب الله

وأضاف جوزيف عون، إن اللبنانيين لا يريدون الحرب، مشددا على ضرورة حصر حمل السلاح بالجيش، ومشيرا إلى أن سلاح "حزب الله" موضوع خلافي يحل عبر التواصل مع المعنيين.

عون عن سلاح "حزب الله": القرار اتخذ

وتابع "سلاح حزب الله موضوع خلافي، لا يقارب عبر الإعلام إنما بالتواصل مع المعنيين بطريقة هادفة"، مضيفا: "عندما تحدثت عن السلاح في خطاب القسم لم أقله لكي أقوله والقرار اتخذ".

وأكد عون أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب ويجب أن تكون قواتنا المسلحة مسؤولة عن حمل السلاح، فهي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله".

وأوضح الرئيس اللبناني اعتماد الحوار نهجا لمعالجة أي خلاف والحرص على مقاربته بطريقة توافقية بعيدا عن التصادم.

ودعا الرئيس عون إلى "معالجة الموضوع بروية ومسؤولية لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي"، مؤكدا أنه "سيتحمل مسؤولية هذا الموضوع بالتعاون مع الحكومة".

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