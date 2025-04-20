لطلاب الثانوية العامة 2025، منح دراسية بالجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية

يسعى الكثير من طلاب الثانوية العامة للتعرف على المنح الدراسية المقدمة من الجامعات المصرية، أملا في الحصول على إحداها في المستقبل القريب، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2025، وظهور النتيجة.

ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المنح المقدمة لطلاب الثانوية العامة من أفرع الجامعات الدولية في مصر بالعاصمة الإدارية، والجامعات الأهلية المصرية.

منح دراسية من الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية

وقعت وزارة التعليم العالي على اتفاقية مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تقديم 100 منحة دراسية سنوية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من أبناء صعيد مصر، وجاءت تلك المنح كالتالي:

منح الجامعة الألمانية الدولية

تقدم الجامعة الألمانية الدولية، ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من المنح في تخصصات الهندسة المعمارية، والتكنولوجيا الحيوية، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، وإدراة الأعمال، والتصميم، والهندسة الصيدلية والتكنولوجيا.

ويتم قبول الطالب في بمنح الجامعة الألمانية الدولية، بشرط اجتياز اختبارات القبول والقدرات بالجامعة.

منح الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية

تقدم مؤسسة الجامعات الكندية المستضيفة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية في مصر، منح دراسية في تخصصات الهندسة المستدامة، وعلوم الرياضيات، وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال.

وتشترط الجامعة للحصول على المنحة ألا يقل مجموع الطالب في الثانوية العامة عن 90%، وأن يجتاز اختبار القبول باللغة الإنجليزية، والمقابلة الشخصية، وأن يحافظ الطالب على تقدير جيد جدا طوال فترة الدراسة.

منح جامعات المعرفة الدولية

تستضيف مؤسسة جامعات المعرفة الدولية جامعتي كوفنتري البريطانية، ونوفا البرتغالية، وتقدم مجموعة من المنح في تخصصات، الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية، وعلوم الحاسب، والأمن السيبراني، والإعلام الرقمي، التصميم الجرافيكي، وإدارة الأعمال، وهندسة البيئة.

وتشترط الجامعة قبول أوائل الثانوية العامة للمنح من خريجي المدارس الحكومية المصرية والتجريبية ومدارس ستيم، وأن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية.

منح جامعة هيرتفوردشاير في مصر

تستضيف مؤسسة جلوبال بالعاصمة الإدارية الجديدة، فرع جامعة هيرتفوردشاير والتي تقدم مجموعة من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة، في تخصصات العلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، والإعلام، وعلوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي، والتصميم الرقمي، والعمارة الداخلية.

من شروط الحصول على منح جامعة هيرتفوردشاير، تجاوز اختبارات اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية.

منح الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية

تقدم الجامعات الأوروبية المستضيفة لجامعتي لندن، ووسط لانكشاير بالعاصمة الإدارية مجموعة من المنح، في تخصصات مختلفة، منها هندسة السيارات، والميكاترونكس، والاقتصاد والتمويل، والسياسة والعلاقات الدولية، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الويب والهواتف المحمولة، والحوسبة المادية وإنترنت الأشياء، وتطوير الألعاب.

ومن شروط الحصول على المنحة، أن يكون الطالب من أوائل الثانوية العامة، وأن يجتاز الشروط والاختبارات التي تقرها الجامعة الأم.

منح الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مجموعة من المنح لطلاب المدارس الحكومية المصرية المتفوقين، من الحاصلين على الثانوية العامة.

ويشترط في الحصول على منح الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن يكون الطالب، من طلاب المدارس الحكومية المصرية التجريبية، أو مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، أو مدارس النيل، وأن يكون الطالب غير قادر على سداد المصروفات الدراسية، ويكون من المتفوقين دراسيا، وأن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية الدولي.

وتغطي المنحة المصروفات الدراسية للطالب، كما أنها توفر له سكن في غرفة مزدوجة بالسكن الجامعي.

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