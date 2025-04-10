رئيس الجامعة الأمريكية: نحتفي هذا العام بالقاهرة كمدينة عالمية في المهرجان الثقافي

أكد الدكتور أحمد دلاّل، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة في كلمته خلال حفل افتتاح النسخة الثانية من مهرجان التحرير الثقافي "إيه يو سي تحرير كلتشر فست" AUC Tahrir2025 CultureFest، أنه على مدار أكثر من قرن من الزمان، كانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة ملتقىً للمحاضرات العامة والمناظرات والعروض الفنية والمعارض وفعاليات التبادل الثقافي، قائلا: نواصل هذا التقليد الليلة، حيث نرحب بالفنانين والباحثين والجمهور من جميع أنحاء المدينة وخارجها. حماسكم يدفعنا لمواصلة بناء هذا المهرجان كمساحة للتواصل والإبداع وتبادل الخبرات.

وأضاف: هذا العام، نحتفي بالقاهرة كمدينة عالمية، نقطة التقاء بين أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، وبصفتها مركزًا ثقافيًا للجنوب العالمي، فإن القاهرة هي المكان الذي يلتقي فيه التراث والناس والتاريخ في مشهد ديناميكي ومتطور.

معرض التخرج

وشهد مهرجان الجامعة الأمريكية للثقافة افتتاح معرض التخرج لطلبة برنامج الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "Heels Over Head Exhibition"الذى يعيد تخيل المشهد الحضري لمدينة القاهرة من خلال وسائط فنية متنوعة، إلى جانب معرض للفنان فان ليو بعنوان فان ليو: صور من العصر الذهبي" الذي يحتفي بالمصوّر الأسطوري المصري الأرمني فان ليو.

واختتم برنامج حفل الافتتاح بعرض موسيقي بعنوان "A CaPop: From Cairo with Harmony" لفرقة مصرية تعيد تقديم الأغاني الشهيرة بأسلوب أدائي مبهر مستوحى من تنوع الثقافات، حيث قادت الفرقة المغنية المتميزة نسمة محجوب.

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