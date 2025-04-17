انطلاق محاضرات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالأقصر، و15 ألف جنيه للأوائل

انطلقت اليوم الخميس محاضرات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة لتلقى إقبالًا جماهيريًا كثيفًا من الطلاب يقارب ألفًا من الحضور بالمركز الدولي للمؤتمرات في الأقصر في مراجعة مادة الفيزياء، وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة شاملة أعدّتها المديرية لتوفير مراجعات مكثفة ومجانية يقدمها نخبة من المعلمين المتخصصين، وذلك لتأهيل الطلاب بالشكل الأمثل قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، ومساعدتهم على تحقيق أعلى الدرجات.

وكيل تعليم الأقصر يعد بـ 15000 جنيه مكافأة لأوائل الجمهورية من أبناء المحافظة في الثانوية العامة

وأشاد "جارح" بجهود فرق العمل والمعلمين المشاركين في المحاضرات، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات الوزارة بشأن تقديم الدعم الكامل للطلاب، لا سيما في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتهم التعليمية.

ووعد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بمكافأة مالية قدرها 15,000 جنيه لمن يحصد أيًّا من المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة.

وأكد وكيل تعليم الأقصر أن تلك المحاضرات تعكس إيمان الوزارة الكامل بأهمية تكافؤ الفرص التعليمية، وتسعى إلى رفع مستوى التحصيل العلمي بما يؤهل الطلاب للالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها.

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