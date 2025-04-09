رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا في العاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بالقيادة الإستراتيجية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لتطبيق أعلى معايير الجودة فى المنظومة التعليمية داخل القوات المسلحة.

وبدأت الجولة بتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للعملية التعليمية داخل كليات الحرب العليا والدفاع الوطني والقيادة والأركان، واستمع إلى عرض تفصيلى لتطوير المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية فى مقرها الجديد فى ضوء الأوضاع الحالية والمستجدات المستقبلية.

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

وألقى اللواء عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى داخل الأكاديمية العسكرية العليا والإستراتيجية.

وأشاد الفريق أحمد خليفة بمنظومة التأهيل داخل الأكاديمية فى مقرها الجديد من إمكانات ونظم تكنولوجية حديثة لتأهيل الدارسين بما يمكنهم من الوفاء بالمهام والمسئوليات التى يكلفون بها لحماية ركائز الأمن القومى على كافة المستويات، وناقش عددًا من الدارسين فى أساليب تنفيذ البرامج التدريبية ومدى الإستفادة منها لتخريج كوادر مؤهلة للعمل داخل القوات المسلحة.

وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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