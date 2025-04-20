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خارج الحدود

زيلينسكي: الهجمات الروسية تتزايد منذ الصباح

زيلينسك،فيتو
زيلينسك،فيتو

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاحد، علي استهداف بلاده بوضع مكثف منذصباح اليوم الاحد.

وقال زيلينسكي أن  الهجمات الروسية تتزايد منذ الصباح.

وكان زيلينسكي قال  قبل وقت سابق من اليوم إنه وقع 59 قصفا روسيا و5 محاولات هجوم على طول خط المواجهة صباح عيد الفصح، موضحًا أن الجيش الروسي يحاول فقط خلق انطباع بوقف إطلاق النار.

وأضاف زيلينسكي: «الجيش الروسي يقوم بمحاولات للتقدم في بعض المناطق، واقتراح أوكرانيا بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا بعد عيد الفصح لا يزال ساريا»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

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الهجمات الروسية الجيش الروسي الرئيس الأوكراني الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي

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