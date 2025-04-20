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خارج الحدود

14 شهيدا بقطاع غزة منذ فجر اليوم

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، باستشهاد 14 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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وزير المالية الإسرائيلي يدعو لاحتلال غزة بالكامل

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس السبت: إن تصريح نتنياهو بأن الحرب يجب أن تنتهي بالنصر يعني وجوب تغيير أسلوب الحرب والتوجه لاحتلال كامل غزة.

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لاحتلال غزة بالكامل

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: يجب عدم الخوف من إقامة إدارة عسكرية بغزة إذا لزم الأمر وتدمير حماس وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا لنا.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: سنواصل الحرب لتدمير حماس وسنمنع الوقود والكهرباء عن قطاع غزة ومستمرون في الضغط العسكري.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة مختطفينا، ولن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي نتنياهو

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