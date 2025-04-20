الأحد 20 أبريل 2025
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رياضة

موعد مباراة تشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة تشيلسي
موعد مباراة تشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي ضيفا على فولهام، اليوم الأحد على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي - البريميرليج.

ويسعى تشيلسي لاستعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد تعادله أمام فريق إيبسويتش تاون  2 - 2 فى المباراة التى جمعهتما على ملعب ستامفورد بريدج، بالجولة 32.

موعد مباراة تشيلسي أمام فولهام


وتنطلق صافرة مباراة فولهام ضد تشيلسي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد فولهام 

وتذاع مباراة تشيلسي ضد فولهام  على قناة بي ان سبورتس 2 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

ويمتلك فريق تشيلسي 54 نقطة في الدوري الإنجليزي حصل عليها من خلال 15 انتصار، و9 تعادلات و8 خسائر، بينما يملك فولهام 48 نقطة من الفوز 13 مباراة و9 تعادلات و10 خسائر.

 

وتأهل تشيلسي لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، رغم خسارته أمام ضيفه فريق ليجيا وارسو البولندي بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

 

 وكان البلوز قد نجح في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة خلال لقاء الذهاب.

 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

1- ليفربول 76 نقطة 
2- أرسنال 63 نقطة 
3- نيوكاسل يونايتد 59 نقطة 
4- مانشستر سيتي 58 نقطة 
5- نوتينجهام فورست 57 نقطة 
6- أستون فيلا 57 نقطة 
7- تشيلسي 54 نقطة 
8- بورنموث 49 نقطة 
9- فولهام 48 نقطة 
10- برايتون 48 نقطة 
11- برينتفورد 46 نقطة 
12- كريستال بالاس 44 نقطة 
13- إيفرتون 38 نقطة 
14- مانشستر يونايتد 38 نقطة 
15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة 
16- وست هام يونايتد 36 نقطة 
17- وولفرهامبتون 35 نقطة 
18- إبسويتش تاون 21 نقطة 
19- ليستر سيتي 18 نقطة 
20- ساوثهامتون 11 نقطة 

 

مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي 

برينتفورد 4-2 برايتون (انتهت)

كريستال بالاس 0-0 بورنموث (انتهت)

إيفرتون 0-2 مانشستر سيتي  (انتهت)

وست هام 1-1 ساوثهامبتون  (انتهت)

أستون فيلا 4-1 نيوكاسل  (انتهت)

 

الأحد 20 أبريل 2025

فولهام ضد تشيلسي - 3:00 مساء

إبيسويتش تاون ضد أرسنال - 3:00 مساء

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون - 3:00 مساء 

ليستر سيتي ضد ليفربول - 5:30 مساء

الإثنين 21 أبريل 2025

توتنهام ضد نوتنجهام فورست - 9:00 مساء.

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